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TASTING TABLE Japan Premium 日本直送高級御節料理賀新年

副刊版 2021/12/03

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日本人迎接新年都會吃御節料理，因為當中的食材都帶有吉祥及祝福意思。而盡管香港人來年仍未必有機會遊日，但仍然可以吃到他們的優質御節料理賀新年。只要上網到TASTING TABLE Japan

...

欄名 : 新鮮熱辣

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