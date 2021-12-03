TASTING TABLE Japan Premium 日本直送高級御節料理賀新年 副刊版 2021/12/03 分享： 日本人迎接新年都會吃御節料理，因為當中的食材都帶有吉祥及祝福意思。而盡管香港人來年仍未必有機會遊日，但仍然可以吃到他們的優質御節料理賀新年。只要上網到TASTING TABLE Japan ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 購買iBakery聖誕禮籃滿千元 可獲贈ZOEE手帕 今日 購買iBakery聖誕禮籃滿千元 可獲贈ZOEE手帕 The ONE聖誕火熱推介 《鬼滅之刃 無限列車編》限定店登場 2021/11/29 The ONE聖誕火熱推介 《鬼滅之刃 無限列車編》限定店登場 city'super全新便利店EKI 登陸金鐘港鐵站 2021/11/29 city'super全新便利店EKI 登陸金鐘港鐵站 四季芬芳推出全新餐牌 以蛇王芬招牌膶腸製黑色鹹水角 2021/11/26 四季芬芳推出全新餐牌 以蛇王芬招牌膶腸製黑色鹹水角 The Cakery推全新聖誕糕點系列 2021/11/24 The Cakery推全新聖誕糕點系列 產品 品牌 貿易 設計 咖啡 蝦 朱古力 牛肉 薑 零食