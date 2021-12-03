Belmond聯乘名導Wes Anderson英倫豪華古董鐵道遊 副刊版 2021/12/03 分享： 在未有飛機的年代，旅人全靠乘坐列車穿州過省，直到今天已演變成另類的旅遊模式。除了日本的鐵道遊享負盛名，歐陸同樣盛行豪華火車。奢華旅遊公司Belmond，就推出了與電影製作人Wes Anderson合作 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 艾美酒店度假村進駐馬爾代夫 浸入湛藍印度洋懷裏 2021/11/19 艾美酒店度假村進駐馬爾代夫 浸入湛藍印度洋懷裏 泰國開關歎城市Resort 遊走曼谷型格凱賓斯基酒店 2021/11/05 泰國開關歎城市Resort 遊走曼谷型格凱賓斯基酒店 奢華私人包機VistaJet 便捷直達探索環球勝景 2021/10/22 奢華私人包機VistaJet 便捷直達探索環球勝景 沖繩整裝待發 古宇利島連開兩豪華Resort 2021/10/08 沖繩整裝待發 古宇利島連開兩豪華Resort 塞納河旁新明珠巴黎白馬莊園酒店 9月華麗登場 2021/09/24 塞納河旁新明珠巴黎白馬莊園酒店 9月華麗登場 火車 英國 旅遊資訊 旅遊行程 英鎊