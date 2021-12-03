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Belmond聯乘名導Wes Anderson英倫豪華古董鐵道遊

副刊版 2021/12/03

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在未有飛機的年代，旅人全靠乘坐列車穿州過省，直到今天已演變成另類的旅遊模式。除了日本的鐵道遊享負盛名，歐陸同樣盛行豪華火車。奢華旅遊公司Belmond，就推出了與電影製作人Wes Anderson合作

...

欄名 : Travel

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