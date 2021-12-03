眼睛先行百達翡麗博物館 細說廿載新語 副刊版 2021/12/03 分享： 姜濤說得對，做好作品讓它替自己說話。 只因某些好，就算有聲音導航，得靠心神領會，戴過方知它的厲害，而已逾百年歷史的瑞士錶王百達翡麗（Patek Philippe）是箇中能手。難得他們沒自肥之心，不把經典 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Breitling一表人才的快感飛行 2021/11/26 Breitling一表人才的快感飛行 Chopard回歸快樂根源 力邀Julia Roberts以笑同行 2021/11/26 Chopard回歸快樂根源 力邀Julia Roberts以笑同行 各國終達成減煤炭協議 聯合國氣候變化大會落幕 2021/11/20 各國終達成減煤炭協議 聯合國氣候變化大會落幕 七情上面Harry Winston 2021/11/19 七情上面Harry Winston 擾攘數個月 一萬億基建法案終獲通過 2021/11/13 擾攘數個月 一萬億基建法案終獲通過 中國 美國 英國 品牌 運動 博物館 珠寶 鐘錶 瑞士 姜濤