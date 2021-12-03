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眼睛先行百達翡麗博物館 細說廿載新語

副刊版 2021/12/03

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姜濤說得對，做好作品讓它替自己說話。

只因某些好，就算有聲音導航，得靠心神領會，戴過方知它的厲害，而已逾百年歷史的瑞士錶王百達翡麗（Patek Philippe）是箇中能手。難得他們沒自肥之心，不把經典

...

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