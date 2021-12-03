iPhone 6 Plus 傳年底淘汰難獲維修 行政人員版 2021/12/03 分享： 蘋果早前推出iPhone 13系列新機，但仍有不少「果粉」喜歡使用舊型號的iPhone。據外媒《MacRumors》報道，蘋果將於今年底把iPhone 6 Plus列入淘汰名單中，意味着該型號的手機自 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Snapdragon G3x平台 攻Android掌上遊戲機 今日 Snapdragon G3x平台 攻Android掌上遊戲機 16吋MacBook Pro 兩方法解充電問題 2021/12/02 16吋MacBook Pro 兩方法解充電問題 Nokia 9 PureView手機 換機優惠補償無法升級 2021/12/02 Nokia 9 PureView手機 換機優惠補償無法升級 彭博：蘋果研新設備 讓產品「互相充電」 2021/11/30 彭博：蘋果研新設備 讓產品「互相充電」 OPPO傳發布首款摺機 Find N 5G配備2K畫質 2021/11/30 OPPO傳發布首款摺機 Find N 5G配備2K畫質 iPhone 智能手機