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大家樂「新豬肉肉餅煲仔飯」 健康有營素食新體驗

行政人員版 04:00 2021/12/03

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最近天氣轉涼，黛安都心思思想食煲仔飯。公關姊妹同黛安講，大家樂繼早前推出「招牌焗素豬扒飯」後，最近更首度夥拍OmniFoods，推出全新純素新產品「OmniPork新豬肉肉餅煲仔飯」，為大家帶嚟素食餐飲新體驗。

姊妹話，考慮到大眾嘅口味，「OmniPork新豬肉肉餅煲仔飯」利用創新食材研製，選用榮獲PETA亞洲善待動物組織認可嘅純素OmniPork新豬肉，配合高纖紅米飯底，有「營」健康之餘，仲可以滿足素食愛好者對味道嘅要求。

為咗隆重其事，早前仲特別邀請咗大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷（Piony），及Green Monday創辦人兼行政總裁楊大偉（David）出席主持儀式。Piony話，疫情改變咗大家嘅生活習慣，大家樂都以創新思維，迎合市場需要和滿足大家對健康飲食嘅需求，更計劃日後將健康飲食延伸至唔同產品系列。David就話好榮幸可以同大家樂合作，作為2個香港本土品牌，雙方對可持續發展嘅理念不謀而合，希望透過今次聯乘為市場帶來革命性嘅改變，令香港人有更多純素選擇。

本文轉載自《晴報

Green Monday創辦人楊大偉（左）和大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷（右）

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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