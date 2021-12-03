共享成果要有一個團隊

我們集團現在有25家公司，曾經屬於集團但現在獨立經營的公司有3家，無論是否仍留在集團，這28家公司仍然生存。這些公司絕大部分是從零開始創立，小部分是收購回來的初創公司，這個成績表證明創業失敗率也不一定很高。

有不同的原因驅使這3家公司離開集團獨自經營。其中一家因為和集團的廣告本業協同效益不高，而且成本結構不同，我認為獨自經營會生存得更好，所以趁開始薄有盈利的時候，以折扣價賣給合夥人。另外兩家都是1人公司，集團共享成果的理念，無法產生良好的化學作用，還是讓他們獨自經營比較好。

經過這些分道揚鑣的事件，讓我總結了一些經驗。我認為不打算建立一個團隊的1人公司，和我們集團並不是最好的結合。因為共享成果是我們最重要的價值理念，我們相信共享成果能有效激發團隊的生產力和創造力，如果公司只有一個人，這跟其他1人公司便沒有太大的分別。

集團內現在仍有一家1人公司，從事的是攝影服務，的確不大需要建立一個固定的團隊；但他本來是我們的員工，對我們的理念和價值觀比較認識，而且他希望長遠能通過集團的資源和品牌，投資於其他業務，有這樣的抱負，才值得留在我們集團。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》