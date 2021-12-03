謝寶達 誠信為先 鴻福堂：健康 天然是王道

▲ 謝寶達，鴻福堂集團主席，負責集團整體指揮及業務策略的工作，在商界及草本飲品業累積超過三十五年經驗。一九八六年鴻福堂創立後，他採用企業化管理，把本地一家涼茶小店，蛻變成現有一百二十多間連鎖店的中式草本食品及飲品知名企業。

以「真心製造，自然流露」為品牌宗旨的鴻福堂(上市編號:01446)，30多年來行銷香港，乃至世界各地，是港人熟悉的本地品牌，而集團主席謝寶達更是典型「香港仔」創業、打拼、白手興家的故事。問到他的經營心得，是聽似簡單的兩個字——「誠信」。

「那是家父做生意的宗旨：要真材實料，講求信用，對顧客、對任何人，都要信實。我常與人分享，要一盤生意能夠愈行愈遠，就必須抱着誠信。」謝寶達娓娓道來。

事實上，正是誠信二字，讓謝寶達早期事業，無論是到內地或加拿大，均得以穩步發展。不少人都知道，謝寶達的傳奇故事——30歲出頭，便由製造廚房設備，轉而向鴻福堂創辦人黃正發提出加盟，共同發展鴻福堂。說是傳奇，因那就像武俠小說中主角拜師學藝的情節般，謝寶達要親手烹製龜苓膏給黃正發品嚐，得他首肯，才可加入。

由個人到企業 延續傳奇

當年售賣龜苓膏的涼茶舖其實已逐漸式微，鴻福堂能夠從中式草本飲品及傳統食品產銷中，成功開拓一條新路，謝寶達的現代企業化管理，以及嚴謹的品質管理與品牌建立，實在功不可沒：「為保品質，我們嚴選材料，來貨稍有差異，都會要求退貨。我們又自設廠房生產，確保品質有百分百的保證。」

謝寶達的願景是「有華人的地方，就有鴻福堂」，所以早於九十年代，鴻福堂已在加拿大多倫多開設了首家海外分店。由於謝寶達非常重視商譽，所以嚴控品質及原材料，將產品由香港運往多倫多。如此一絲不苟的品質管理，令鴻福堂得以在彼邦有口皆碑，品牌由此建立起來，甚至蜚聲國際。「連《華爾街日報》的記者也很好奇，鴻福堂是怎樣由一家傳統的涼茶舖走向企業化管理。」謝寶達笑着說。在加拿大的發展，同時為鴻福堂帶來了美、澳、韓等的合作機會。

▲ 謝寶達指集團標誌中，「鴻福堂」鐫在象徵聖旨的卷軸上，代表著「王道正藥，天然健康」。圖為筆者（Grace Tse，左） 與謝寶達合照。

逆境中抱正能量 隨機應變

成如容易卻艱辛，謝寶達創業30多年以來，也經歷過6次逆境：1989年六四事件、1993至1995年間，內地宏觀調控；1998年亞洲金融風暴、2003年沙士、2008年金融海嘯，以及兩、三年前的社會事件等，都對鴻福堂的生意造成沉重的打擊，除了咬緊牙關，以誠信「求生存，捱過去」之外，兩次疫情，都讓他在「危」（難）中，看到了正能量，看到了「機」（會）：「2003年沙士，因知道板藍根、金銀花等中草藥對『非典』有防治作用，鴻福堂自然義不容辭，將飲品免費贈予前線醫護人員，以示支持。」。而近年新冠疫情，市民更加注重健康，鴻福堂以外賣為主的銷售模式，加上產品天然健康，配合到消費者抗疫期間的需要，又得以進一步發展。

「我們賣的是王道正藥。鴻福堂以草本涼茶起家，草本就是天然，天然便是健康；天然、健康，再輔以優質，例如我們的滴雞精便是以有機的雞隻為材料熬製、萃取。」事實上，鴻福堂配合四季變化的時令產品，並將產品種類不斷擴闊，由涼茶、龜苓膏擴大至自家湯、小菜、豬腳薑醋等，正是將緊貼市場的觸覺與銳意創新的精神結合。

經營中式草本飲品及食品品牌幾十年，歷盡了幾番高低起跌，謝寶達說：「中國加入世貿組織前，我親身體會到內地發展的迅速；近年，內地正進行另一飛躍，但不少年輕人仍未有機會親身接觸。」他寄語年輕人，香港是個福地，土生土長的年輕人能夠糅合中西文化的精粹，大有條件在粵港澳大灣區好好發展，進而向世界進發，那是個「無限大」的發展機會。

▲ 當年要謝寶達親手烹製的龜苓膏，今天已由他身後的系統自動化生產。

【後記】親切窩心 放遠目光

走進鴻福堂的辦公室，我就像去了「歡樂天地」。那裏設有夾公仔機、乒乓球枱、桌球枱、健身設備等，都是「（讓員工）放鬆消閒之用。」謝寶達親切地笑着說。難怪前線員工都跟他一樣窩心，向顧客推介「幾乎有阿媽咁好」的產品。

「達哥」說，做實業眼光要放遠一點，品牌才可以延續50年，甚至100年……我真要拜讀一下他最近的著作《歸零達人》，好好向他學習。

（資料由客戶提供）