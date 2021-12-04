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兩新盤短兵相接 12月一手熱烘烘

置業家居 2021/12/04

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剛踏入12月，新盤市場已即時熱烘起來，九龍灣皓日日前率先開價，料12月上旬將開售。而元朗站The YOHO Hub亦厲兵秣馬，預計將接力12月下半月，成為焦點新盤。

恒隆皓日於周五（3日）公布首批價單，

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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