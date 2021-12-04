兩新盤短兵相接 12月一手熱烘烘 置業家居 2021/12/04 分享： 剛踏入12月，新盤市場已即時熱烘起來，九龍灣皓日日前率先開價，料12月上旬將開售。而元朗站The YOHO Hub亦厲兵秣馬，預計將接力12月下半月，成為焦點新盤。 恒隆皓日於周五（3日）公布首批價單， ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 新盤市場相當熱鬧 1,700伙年底前魚貫登場 2021/11/27 新盤市場相當熱鬧 1,700伙年底前魚貫登場 綠置居細戶難去貨 造就二手公居屋買賣升不停 2021/11/20 綠置居細戶難去貨 造就二手公居屋買賣升不停 去年「尋寶樂園」 今變遲兩日賣貴一球 2021/11/13 去年「尋寶樂園」 今變遲兩日賣貴一球 發展商「一批即推」積極散貨 料新盤保持熱鬧 2021/11/06 發展商「一批即推」積極散貨 料新盤保持熱鬧 挾北部都會概念 #LYOS以入場銀碼細取勝 2021/10/30 挾北部都會概念 #LYOS以入場銀碼細取勝 一手市場 The YOHO Hub發展項目 皓日 德福花園 淘大花園