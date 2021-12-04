留意付款方法 或影響租金回報

【新盤拆局】12月有逾1,700伙新盤應市，九龍灣新盤皓日除了吸引上車客及換樓客外，相信亦會吸引一班收租客捧場。而區內屋苑樓齡舊亦成為推動區內租客轉租新樓另一因素。

首先，九龍灣區本身住宅供應不算太多，

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