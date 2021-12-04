留意付款方法 或影響租金回報 置業家居 2021/12/04 分享： 【新盤拆局】12月有逾1,700伙新盤應市，九龍灣新盤皓日除了吸引上車客及換樓客外，相信亦會吸引一班收租客捧場。而區內屋苑樓齡舊亦成為推動區內租客轉租新樓另一因素。 首先，九龍灣區本身住宅供應不算太多， ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 九龍灣罕有新供應 皓日首批呎價全數逾$2萬 1房折實$688.8萬起 今日 九龍灣罕有新供應 皓日首批呎價全數逾$2萬 1房折實$688.8萬起 皓日全面睇 今日 皓日全面睇 你可能感興趣 九龍灣罕有新供應 皓日首批呎價全數逾$2萬 1房折實$688.8萬起 今日 01:00 九龍灣罕有新供應 皓日首批呎價全數逾$2萬 1房折實$688.8萬起 皓日全面睇 今日 01:00 皓日全面睇 最新專欄文章 更多 九龍灣罕有新供應 皓日首批呎價全數逾$2萬 1房折實$688.8萬起 今日 九龍灣罕有新供應 皓日首批呎價全數逾$2萬 1房折實$688.8萬起 皓日全面睇 今日 皓日全面睇 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 內地PMI 美就業數據 港康碼將公布 2021/11/29 內地PMI 美就業數據 港康碼將公布 潤啤具加價能力 候回調買入 2021/11/29 潤啤具加價能力 候回調買入 皓日 一手市場