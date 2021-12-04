皓日地址位於九龍灣牛頭角道11號，單幢式設計，涉294伙單位，關鍵日期為2023年10月2日，實用面積289至898平方呎，當中標準單位戶型1房至3房，實用面積320至771平方呎，主打2房單位，面積

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