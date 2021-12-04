皓日全面睇 置業家居 2021/12/04 分享： 皓日地址位於九龍灣牛頭角道11號，單幢式設計，涉294伙單位，關鍵日期為2023年10月2日，實用面積289至898平方呎，當中標準單位戶型1房至3房，實用面積320至771平方呎，主打2房單位，面積 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 九龍灣罕有新供應 皓日首批呎價全數逾$2萬 1房折實$688.8萬起 今日 九龍灣罕有新供應 皓日首批呎價全數逾$2萬 1房折實$688.8萬起 留意付款方法 或影響租金回報 今日 留意付款方法 或影響租金回報 你可能感興趣 九龍灣罕有新供應 皓日首批呎價全數逾$2萬 1房折實$688.8萬起 今日 01:00 九龍灣罕有新供應 皓日首批呎價全數逾$2萬 1房折實$688.8萬起 留意付款方法 或影響租金回報 今日 01:00 留意付款方法 或影響租金回報 最新專欄文章 更多 九龍灣罕有新供應 皓日首批呎價全數逾$2萬 1房折實$688.8萬起 今日 九龍灣罕有新供應 皓日首批呎價全數逾$2萬 1房折實$688.8萬起 留意付款方法 或影響租金回報 今日 留意付款方法 或影響租金回報 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 內地PMI 美就業數據 港康碼將公布 2021/11/29 內地PMI 美就業數據 港康碼將公布 潤啤具加價能力 候回調買入 2021/11/29 潤啤具加價能力 候回調買入 皓日