九龍灣罕有新供應 皓日首批呎價全數逾$2萬 1房折實$688.8萬起 置業家居 2021/12/04 分享： 恒隆新盤皓日作為九龍灣新供應，價錢正式曝光！首推100伙單位，1房折實價錢$688.8萬起，惟折實呎價全數逾$2萬水平。 九龍灣新盤皓日早於上周六（11月27日）率先開放示範單位，相隔一周終在昨日（12 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 留意付款方法 或影響租金回報 今日 留意付款方法 或影響租金回報 皓日全面睇 今日 皓日全面睇 你可能感興趣 留意付款方法 或影響租金回報 今日 01:00 留意付款方法 或影響租金回報 皓日全面睇 今日 01:00 皓日全面睇 最新專欄文章 更多 皓日全面睇 今日 皓日全面睇 留意付款方法 或影響租金回報 今日 留意付款方法 或影響租金回報 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 內地PMI 美就業數據 港康碼將公布 2021/11/29 內地PMI 美就業數據 港康碼將公布 潤啤具加價能力 候回調買入 2021/11/29 潤啤具加價能力 候回調買入 皓日 一手市場