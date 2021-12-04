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九龍灣罕有新供應 皓日首批呎價全數逾$2萬 1房折實$688.8萬起

置業家居 2021/12/04

分享：

恒隆新盤皓日作為九龍灣新供應，價錢正式曝光！首推100伙單位，1房折實價錢$688.8萬起，惟折實呎價全數逾$2萬水平。

九龍灣新盤皓日早於上周六（11月27日）率先開放示範單位，相隔一周終在昨日（12

...

欄名 : 封面故事

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