元朗The YOHO Hub 料月中開售 首批涵蓋1房至4房 置業家居 2021/12/04 分享： 新地及港鐵合作發展元朗站上蓋新盤The YOHO Hub（The YOHO Hub第B期）料本月內上載樓書及開放示範單位。 新地代理總經理陳漢麟表示，預料最快本周內獲批預售樓花同意書，會盡快上載樓書及開 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 長沙灣東京街項目 本港首個MiC建造私樓 明年推售 今日 長沙灣東京街項目 本港首個MiC建造私樓 明年推售 堅尼地城KENNEDY 38今日開賣130伙 折實$618.3萬起入場 2021/11/20 堅尼地城KENNEDY 38今日開賣130伙 折實$618.3萬起入場 石峽尾緹外涉64伙快將推售 獨立屋面積逾萬呎 2021/11/20 石峽尾緹外涉64伙快將推售 獨立屋面積逾萬呎 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 2021/11/13 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 2021/11/13 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 一手市場