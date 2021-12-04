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元朗The YOHO Hub 料月中開售 首批涵蓋1房至4房

置業家居 2021/12/04

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新地及港鐵合作發展元朗站上蓋新盤The YOHO Hub（The YOHO Hub第B期）料本月內上載樓書及開放示範單位。

新地代理總經理陳漢麟表示，預料最快本周內獲批預售樓花同意書，會盡快上載樓書及開

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欄名 : 新盤速遞

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