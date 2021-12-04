長沙灣東京街項目 本港首個MiC建造私樓 明年推售 置業家居 2021/12/04 分享： 華懋與市建局合作發展的長沙灣東京街重建項目，將會成為本港首個以「組裝合成」建築法（MiC）建造的私人住宅，料明年下半年推售。 華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指，MiC可加快施工時間、提高項目質素等。他 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 元朗The YOHO Hub 料月中開售 首批涵蓋1房至4房 今日 元朗The YOHO Hub 料月中開售 首批涵蓋1房至4房 堅尼地城KENNEDY 38今日開賣130伙 折實$618.3萬起入場 2021/11/20 堅尼地城KENNEDY 38今日開賣130伙 折實$618.3萬起入場 石峽尾緹外涉64伙快將推售 獨立屋面積逾萬呎 2021/11/20 石峽尾緹外涉64伙快將推售 獨立屋面積逾萬呎 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 2021/11/13 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 2021/11/13 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 一手市場