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長沙灣東京街項目 本港首個MiC建造私樓 明年推售

置業家居 2021/12/04

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華懋與市建局合作發展的長沙灣東京街重建項目，將會成為本港首個以「組裝合成」建築法（MiC）建造的私人住宅，料明年下半年推售。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指，MiC可加快施工時間、提高項目質素等。他

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欄名 : 新盤速遞

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