傲寓四正實用 置業家居 2021/12/04 分享： 【直擊放租單位】 單位：中層F室^ 實用面積：333平方呎 間隔：1房 叫租：$1.65萬（呎租：$49.5） 單位提供：中原（92664260） ................... 註：^單位已於日前租出，月 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起 今日 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起 電動晾衫架設計欠佳【獲60分】 今日 電動晾衫架設計欠佳【獲60分】 你可能感興趣 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起 今日 01:00 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起 電動晾衫架設計欠佳【獲60分】 今日 01:00 電動晾衫架設計欠佳【獲60分】 最新專欄文章 更多 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 今日 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 加州花園品味裝修 今日 加州花園品味裝修 加州花園保養良好 今日 加州花園保養良好 加州花園連643呎花園 今日 加州花園連643呎花園 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起 今日 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起