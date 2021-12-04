電動晾衫架設計欠佳【獲60分】 置業家居 2021/12/04 分享： 【直擊驗樓單位】中層B室331平方呎1房 本刊記者日前與詹濟南（詹Sir）一同驗收了傲寓的中層B室，為實用面積331平方呎的1房單位，單位的電動晾衫架設計出現問題，住戶宜多加留意。 所有傲寓單位均設有電動 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起 今日 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起 傲寓四正實用 今日 傲寓四正實用 你可能感興趣 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起 今日 01:00 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起 傲寓四正實用 今日 01:00 傲寓四正實用 最新專欄文章 更多 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 今日 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 加州花園品味裝修 今日 加州花園品味裝修 加州花園保養良好 今日 加州花園保養良好 加州花園連643呎花園 今日 加州花園連643呎花園 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起 今日 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起 驗樓