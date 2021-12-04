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電動晾衫架設計欠佳【獲60分】

置業家居 2021/12/04

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【直擊驗樓單位】中層B室331平方呎1房

本刊記者日前與詹濟南（詹Sir）一同驗收了傲寓的中層B室，為實用面積331平方呎的1房單位，單位的電動晾衫架設計出現問題，住戶宜多加留意。

所有傲寓單位均設有電動

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欄名 : 樓市熱話

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