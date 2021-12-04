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加州花園連643呎花園

置業家居 2021/12/04

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【直擊放盤單位】

單位：柳樹徑單號屋

實用面積：968平方呎

叫價：$1,280萬（呎價：$13,223）

單位提供：中原（94996222）

作者：唐健恒

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

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