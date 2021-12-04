加州花園連643呎花園 置業家居 2021/12/04 分享： 【直擊放盤單位】 單位：柳樹徑單號屋 實用面積：968平方呎 叫價：$1,280萬（呎價：$13,223） 單位提供：中原（94996222） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 今日 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 加州花園保養良好 今日 加州花園保養良好 加州花園品味裝修 今日 加州花園品味裝修 你可能感興趣 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 今日 01:00 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 加州花園保養良好 今日 01:00 加州花園保養良好 加州花園品味裝修 今日 01:00 加州花園品味裝修 最新專欄文章 更多 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 今日 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 加州花園品味裝修 今日 加州花園品味裝修 加州花園保養良好 今日 加州花園保養良好 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起 今日 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起 電動晾衫架設計欠佳【獲60分】 今日 電動晾衫架設計欠佳【獲60分】 放盤 二手市場