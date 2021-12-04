加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起

想千餘萬住洋房，元朗除了錦綉花園外，加州花園為另一入門之選。現時屋苑入場叫價約由$1,200萬起跳；至於外望濕地或會所的靚景洋房，叫價則由$1,600萬起。

元朗加州花園由新鴻基發展，於1993年至

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