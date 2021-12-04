加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 置業家居 2021/12/04 分享： 想千餘萬住洋房，元朗除了錦綉花園外，加州花園為另一入門之選。現時屋苑入場叫價約由$1,200萬起跳；至於外望濕地或會所的靚景洋房，叫價則由$1,600萬起。 元朗加州花園由新鴻基發展，於1993年至 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 加州花園連643呎花園 今日 加州花園連643呎花園 加州花園保養良好 今日 加州花園保養良好 加州花園品味裝修 今日 加州花園品味裝修 你可能感興趣 加州花園連643呎花園 今日 01:00 加州花園連643呎花園 加州花園保養良好 今日 01:00 加州花園保養良好 加州花園品味裝修 今日 01:00 加州花園品味裝修 最新專欄文章 更多 加州花園品味裝修 今日 加州花園品味裝修 加州花園保養良好 今日 加州花園保養良好 加州花園連643呎花園 今日 加州花園連643呎花園 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起 今日 傲寓僅12伙放租 開放式叫價$1.35萬起 電動晾衫架設計欠佳【獲60分】 今日 電動晾衫架設計欠佳【獲60分】 中原地產 放盤 二手市場 加州花園