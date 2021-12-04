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漁民轉型發展有機漁業 無污染養出優質魚

置業家居 2021/12/04

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昔日香港是小漁村，時至今日，魚塘和漁夫依然尚存？是次本刊請來香港有機資源中心總監黃煥忠教授，帶大家遊走位於元朗沙嶺文錦道的「華園農場」，為大家揭秘香港仍然一息尚存的本地漁業發展。「華園農場」為香港其中

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欄名 : 地區‧人‧情

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