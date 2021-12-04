CCL按周升0.77% 新界西樓價創歷史次高 置業家居 2021/12/04 分享： 中原城市領先指數CCL最新報188.34點（根據11月22日至11月28日簽訂正式買賣合約，11月8日至11月14日簽臨時買賣合約計算），按周升0.77%。 本周樓價四區出現3升1跌，港島區報 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周跌0.76% 樓價高位爭持未結束 2021/11/27 CCL按周跌0.76% 樓價高位爭持未結束 CCL按周漲1.22% 升幅29周以來最大 2021/11/20 CCL按周漲1.22% 升幅29周以來最大 最新報186.06點 CCL按周微跌0.11% 2021/11/13 最新報186.06點 CCL按周微跌0.11% CCL結束五連跌 按周升0.05% 報186.27點 2021/11/06 CCL結束五連跌 按周升0.05% 報186.27點 CCL回軟5星期 按周跌0.18%至186.17點 2021/10/30 CCL回軟5星期 按周跌0.18%至186.17點 CCL 中原地產