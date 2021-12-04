  • 17°C
香港時間 : 20211204日 (六) 01:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

CCL按周升0.77% 新界西樓價創歷史次高

置業家居 2021/12/04

分享：

中原城市領先指數CCL最新報188.34點（根據11月22日至11月28日簽訂正式買賣合約，11月8日至11月14日簽臨時買賣合約計算），按周升0.77%。

本周樓價四區出現3升1跌，港島區報

...

欄名 : 5分鐘速讀

最新專欄文章 更多

CCL按周跌0.76% 樓價高位爭持未結束
2021/11/27
CCL按周跌0.76% 樓價高位爭持未結束
CCL按周漲1.22% 升幅29周以來最大
2021/11/20
CCL按周漲1.22% 升幅29周以來最大
最新報186.06點 CCL按周微跌0.11%
2021/11/13
最新報186.06點 CCL按周微跌0.11%
CCL結束五連跌 按周升0.05% 報186.27點
2021/11/06
CCL結束五連跌 按周升0.05% 報186.27點
CCL回軟5星期 按周跌0.18%至186.17點
2021/10/30
CCL回軟5星期 按周跌0.18%至186.17點
CCL 中原地產

上一篇文章

漁民轉型發展有機漁業 無污染養出優質魚

下一篇文章

新盤丁財兩旺 豪宅價屢創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？