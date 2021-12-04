新盤丁財兩旺 豪宅價屢創新高

未知大家有沒有聽過，在運動場上有一句至理名言，「紀錄是用來破的，不是用來崇拜的」，無論你曾獲得多少個冠軍，亦是多個紀錄的保持者，但終有一日紀錄亦會被打破，盡管近期一手新盤交投轉趨淡靜，不過總體來說，今年新盤市場仍然「丁財兩旺」，全年新盤銷售總金額大有機會達至$2,370億，成為自2003年一手新例實施以來的新高水平。

截至目前為止，今年首11個月整體一手新盤銷售已超越1.62萬伙，因應年底前尚有多個新盤即將展開推售，相信今年一手新盤銷售勢必超越1.7萬伙，雖然總銷量未及2017年的1.8萬伙，不過由於每宗成交金額增加，今年首11個月的總銷售金額已超越$2,200億，今年全年總銷售有力突破新高。

Mount Nicholson呎價$14萬最貴

事實上今年豪宅市場，呎價仍然屢創新高，其中今年最貴的分層豪宅是山頂聶歌信山道Mount Nicholson高層D室，成交價接近$6.4億，呎價高達$14萬，至於第二、第三位的最高呎價均屬於半山波老道21號豪宅，呎價亦高達$13.6萬及$12.6萬，比對於去年最高呎價分層豪宅，同樣是山頂聶歌信山道Mount Nicholson，呎價亦只是$11.6萬。

至於洋房成交方面，今年最高呎價是一手洋房是淺水灣道90號項目，最高成交價為$4.67億，呎價亦接近$10.1萬，去年項目的最高呎價亦只是$8萬，值得一提是項目只餘下最後兩座洋房待售，發展商必然善價而沽，呎價勢必再創新高，今年第二、第三位的最高呎價洋房，成交呎價均超過$9萬。

過去一年本港超級豪宅售價屢創新高，皆因豪宅供應匱乏，超級豪宅更加是賣少見少，業主惜售態度下令超級豪宅價值變得更加矜貴。不過除此之外，筆者一想，超級豪宅的價值亦是香港國際地位的象徵，事實上豪宅物業已等同於藝術品一樣，價值在乎罕有度，因應Mount Nicholson頂層連天台單位可能於稍後招標，呎價自然勢必再創新高。

升幅明顯跑贏中小型住宅

過去一年豪宅物業樓價指數升幅，明顯跑贏中小型住宅的升幅，按最新9月份的指數計算，面積達1,076平方呎以上的D及E類單位，最新指數為335.4，接年上升8.5%，相對於同期整體樓價指數、以至中小型單位樓價指數按年升幅均只是3.5%而已。

整體而言，過去一年本地經濟仍受疫情影響，整體經濟表現仍未回復疫情前的水平，加上今年股票市場表現反覆，股票市場帶來的財富效應亦自然不及以往，不過市場上豪宅買家仍然甚具實力，或許整體豪宅市場成交量不會有顯著升幅，豪宅賣少見少，呎價仍可屢創新高。

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▲ 今年豪宅市場呎價屢創新高，其中最貴的分層豪宅是山頂聶歌信山道Mount Nicholson高層D室，成交價接近$6.4億，呎價高達$14萬。