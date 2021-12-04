綠景•璽悅灣首推213伙 售價￥316萬起 置業家居 2021/12/04 分享： 位於珠海香洲的綠景．璽悅灣，以位置優越為賣點，不單靠近城軌前山站，而且離港珠澳大橋上橋位約600米距離，10分鐘車程可抵澳門。目前推售首批213個單位，售價由￥316萬起。 項目位於香洲南灣區茂豐路與仙 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 寰宇天下前臨一綫海景 售價由￥430萬起 2021/11/27 寰宇天下前臨一綫海景 售價由￥430萬起 高盛唐家公館 鄰近珠海北站 售價￥345萬起 2021/11/06 高盛唐家公館 鄰近珠海北站 售價￥345萬起 懿薈大廈Ⅱ期享地利優勢 現樓連裝修售￥120萬起 2021/10/23 懿薈大廈Ⅱ期享地利優勢 現樓連裝修售￥120萬起 湖心明悅花園低密度配套齊 入場門檻￥145萬起 2021/10/16 湖心明悅花園低密度配套齊 入場門檻￥145萬起 華發天茂國際半島坐擁中心河景 首期￥81萬起 2021/10/09 華發天茂國際半島坐擁中心河景 首期￥81萬起 人民幣 大灣區 豪宅 澳門 珠海 港珠澳大橋 口岸 橫琴 深中通道