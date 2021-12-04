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綠景•璽悅灣首推213伙 售價￥316萬起

置業家居 2021/12/04

分享：

位於珠海香洲的綠景．璽悅灣，以位置優越為賣點，不單靠近城軌前山站，而且離港珠澳大橋上橋位約600米距離，10分鐘車程可抵澳門。目前推售首批213個單位，售價由￥316萬起。

項目位於香洲南灣區茂豐路與仙

...

欄名 : 國內置業

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