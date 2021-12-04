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越南峴港The Filmore Da Nang比鄰商業區 1房$220萬入場

置業家居 2021/12/04

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峴港為越南重要的旅遊業及製造業中心，近年有不少外籍人士及當地中產前赴工作。是次推介的豪宅項目The Filmore Da Nang，比鄰漢河商業區，提供206伙，當中61伙可供外籍人士認購，包括2伙3

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欄名 : 海外置業

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