越南峴港The Filmore Da Nang比鄰商業區 1房$220萬入場

峴港為越南重要的旅遊業及製造業中心，近年有不少外籍人士及當地中產前赴工作。是次推介的豪宅項目The Filmore Da Nang，比鄰漢河商業區，提供206伙，當中61伙可供外籍人士認購，包括2伙3

...