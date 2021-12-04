越南峴港The Filmore Da Nang比鄰商業區 1房$220萬入場 置業家居 2021/12/04 分享： 峴港為越南重要的旅遊業及製造業中心，近年有不少外籍人士及當地中產前赴工作。是次推介的豪宅項目The Filmore Da Nang，比鄰漢河商業區，提供206伙，當中61伙可供外籍人士認購，包括2伙3 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障 2021/11/27 墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障 英國Consilio區內名校林立 逾千呎僅售$443.5萬起 2021/11/20 英國Consilio區內名校林立 逾千呎僅售$443.5萬起 英國肯特郡The Triangle首期低至$39萬 租金回報可達6厘 2021/11/13 英國肯特郡The Triangle首期低至$39萬 租金回報可達6厘 Fifty5ive 交通購物方便 首期$61.4萬可進駐 2021/11/06 Fifty5ive 交通購物方便 首期$61.4萬可進駐 伯明翰The Axium空間寬敞 入場費僅$278.6萬起 2021/10/30 伯明翰The Axium空間寬敞 入場費僅$278.6萬起 越南 峴港 海外物業 豪宅 銀行 美元