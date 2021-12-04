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屯門市廣場屋苑解構

置業家居 2021/12/04

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景觀：6至8座處單邊 可享翠綠山景

屯門市廣場坐落於屯門市中心一帶，單位景觀以望樓景、內園及山景為主。其中1座及2座向西單位，望鄰近的錦華花園及市景，向東的單位可遠眺山景。

至於3座至5座向東單位望內園，

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 住DONKI樓上系列（一）

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