屯門市廣場屋苑解構 置業家居 2021/12/04 分享： 景觀：6至8座處單邊 可享翠綠山景 屯門市廣場坐落於屯門市中心一帶，單位景觀以望樓景、內園及山景為主。其中1座及2座向西單位，望鄰近的錦華花園及市景，向東的單位可遠眺山景。 至於3座至5座向東單位望內園， ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 住DONKI樓上系列（一） 相關文章 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 今日 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 屯門市廣場屋則大觀園 今日 屯門市廣場屋則大觀園 屯門市廣場園景2房 今日 屯門市廣場園景2房 屯門市廣場連天台3房 今日 屯門市廣場連天台3房 你可能感興趣 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 今日 01:00 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 屯門市廣場屋則大觀園 今日 01:00 屯門市廣場屋則大觀園 屯門市廣場園景2房 今日 01:00 屯門市廣場園景2房 最新專欄文章 更多 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 今日 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 屯門市廣場連天台3房 今日 屯門市廣場連天台3房 屯門市廣場園景2房 今日 屯門市廣場園景2房 屯門市廣場屋則大觀園 今日 屯門市廣場屋則大觀園 利奧坊‧曉岸 主打細戶 投資者追捧 開放式叫價$430萬起 2021/11/06 利奧坊‧曉岸 主打細戶 投資者追捧 開放式叫價$430萬起 屯門市廣場 二手市場 放盤