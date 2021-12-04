屯門市廣場屋則大觀園 置業家居 2021/12/04 分享： 屯門市廣場由8座物業組成，提供1,968伙，實用面積介乎318至592平方呎，間隔主要分2房及3房戶，雖然屋則較簡單，但尚可滿足買家的需要，當中2房戶佔總數8成，可細分為眼鏡房、長廳及呂字廳3種。其中 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 住DONKI樓上系列（一） 相關文章 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 今日 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 屯門市廣場屋苑解構 今日 屯門市廣場屋苑解構 屯門市廣場園景2房 今日 屯門市廣場園景2房 屯門市廣場連天台3房 今日 屯門市廣場連天台3房 你可能感興趣 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 今日 01:00 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 屯門市廣場屋苑解構 今日 01:00 屯門市廣場屋苑解構 屯門市廣場園景2房 今日 01:00 屯門市廣場園景2房 最新專欄文章 更多 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 今日 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 屯門市廣場連天台3房 今日 屯門市廣場連天台3房 屯門市廣場園景2房 今日 屯門市廣場園景2房 屯門市廣場屋苑解構 今日 屯門市廣場屋苑解構 利奧坊‧曉岸 主打細戶 投資者追捧 開放式叫價$430萬起 2021/11/06 利奧坊‧曉岸 主打細戶 投資者追捧 開放式叫價$430萬起 屯門市廣場 二手市場 放盤