屯門市廣場屋則大觀園

屯門市廣場由8座物業組成，提供1,968伙，實用面積介乎318至592平方呎，間隔主要分2房及3房戶，雖然屋則較簡單，但尚可滿足買家的需要，當中2房戶佔總數8成，可細分為眼鏡房、長廳及呂字廳3種。其中

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