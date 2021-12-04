屯門市廣場連天台3房 置業家居 2021/12/04 分享： 單位：頂層連天台 實用面積：524平方呎 間隔：3房 叫價：$780萬﹙實用面積呎價：$14,885﹚ 備註：連天台、望樓景及山景 單位提供：祥益（91439113） ................... 攝影： ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 住DONKI樓上系列（一） 相關文章 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 今日 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 屯門市廣場屋苑解構 今日 屯門市廣場屋苑解構 屯門市廣場屋則大觀園 今日 屯門市廣場屋則大觀園 屯門市廣場園景2房 今日 屯門市廣場園景2房 你可能感興趣 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 今日 01:00 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 屯門市廣場屋苑解構 今日 01:00 屯門市廣場屋苑解構 屯門市廣場屋則大觀園 今日 01:00 屯門市廣場屋則大觀園 最新專欄文章 更多 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 今日 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 屯門市廣場園景2房 今日 屯門市廣場園景2房 屯門市廣場屋則大觀園 今日 屯門市廣場屋則大觀園 屯門市廣場屋苑解構 今日 屯門市廣場屋苑解構 利奧坊‧曉岸 主打細戶 投資者追捧 開放式叫價$430萬起 2021/11/06 利奧坊‧曉岸 主打細戶 投資者追捧 開放式叫價$430萬起 屯門市廣場 二手市場 放盤