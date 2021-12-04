屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜

DON DON DONKI今年登陸屯門市廣場，上蓋為住宅項目，由8座物業組成，提供近2,000伙，目前2房入場單位叫價由$478萬起。

屯門市廣場由8座物業組成，提供1,968伙，實用面積介乎318至

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