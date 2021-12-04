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MoMA Design Store全新秋冬家品系列 前衞與藝術感十足

置業家居 2021/12/04

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若將設計和藝術融入家具中，可以無意中提升生活質感。踏入秋冬季，時尚品牌MoMA Design Store引入逾40款來自世界各地的藝術家品，為家居帶來玩味的藝術氣息。各款新品由10月起已陸續於香港

...

欄名 : 家居新知

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