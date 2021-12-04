MoMA Design Store全新秋冬家品系列 前衞與藝術感十足 置業家居 2021/12/04 分享： 若將設計和藝術融入家具中，可以無意中提升生活質感。踏入秋冬季，時尚品牌MoMA Design Store引入逾40款來自世界各地的藝術家品，為家居帶來玩味的藝術氣息。各款新品由10月起已陸續於香港 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 種子月曆2022 種出新天地 今日 種子月曆2022 種出新天地 BoConcept進駐又一城 特設「The Heart」專區一對一顧問服務 今日 BoConcept進駐又一城 特設「The Heart」專區一對一顧問服務 IKEA x ROG 聯手打造型格電競樂園 2021/10/16 IKEA x ROG 聯手打造型格電競樂園 Philips Airfryer新推夢幻白金色空氣炸鍋 煮出低脂好味道 2021/10/09 Philips Airfryer新推夢幻白金色空氣炸鍋 煮出低脂好味道 HomeSquare超筍優惠組合 一律均售$3,000 2021/10/09 HomeSquare超筍優惠組合 一律均售$3,000 消費資訊 家居 家具 家品 又一城