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BoConcept進駐又一城 特設「The Heart」專區一對一顧問服務

置業家居 2021/12/04

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丹麥家具品牌BoConcept新分店即日起登陸九龍塘又一城，店內逾2,000呎，共有8個主題專區，提供超過300款家具產品及一系列設計物料，劃分Quiet Luxury與Calming

...

欄名 : 家居新知

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