BoConcept進駐又一城 特設「The Heart」專區一對一顧問服務 置業家居 2021/12/04 分享： 丹麥家具品牌BoConcept新分店即日起登陸九龍塘又一城，店內逾2,000呎，共有8個主題專區，提供超過300款家具產品及一系列設計物料，劃分Quiet Luxury與Calming ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 種子月曆2022 種出新天地 今日 種子月曆2022 種出新天地 MoMA Design Store全新秋冬家品系列 前衞與藝術感十足 今日 MoMA Design Store全新秋冬家品系列 前衞與藝術感十足 IKEA x ROG 聯手打造型格電競樂園 2021/10/16 IKEA x ROG 聯手打造型格電競樂園 Philips Airfryer新推夢幻白金色空氣炸鍋 煮出低脂好味道 2021/10/09 Philips Airfryer新推夢幻白金色空氣炸鍋 煮出低脂好味道 HomeSquare超筍優惠組合 一律均售$3,000 2021/10/09 HomeSquare超筍優惠組合 一律均售$3,000 消費資訊 家居 家具 家品 又一城