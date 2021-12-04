種子月曆2022 種出新天地 置業家居 2021/12/04 分享： 月曆可種出鮮花？香港創意商務禮品訂製公司GiftU，最新引入的創意種子月曆，手工製作之餘，原來紙張中埋藏了6款種子，加以灌溉便可種出豔麗鮮花。其他特色設計還包括伸縮LED燈籠夜燈及便攜式無綫搾汁機等， ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 BoConcept進駐又一城 特設「The Heart」專區一對一顧問服務 今日 BoConcept進駐又一城 特設「The Heart」專區一對一顧問服務 MoMA Design Store全新秋冬家品系列 前衞與藝術感十足 今日 MoMA Design Store全新秋冬家品系列 前衞與藝術感十足 IKEA x ROG 聯手打造型格電競樂園 2021/10/16 IKEA x ROG 聯手打造型格電競樂園 Philips Airfryer新推夢幻白金色空氣炸鍋 煮出低脂好味道 2021/10/09 Philips Airfryer新推夢幻白金色空氣炸鍋 煮出低脂好味道 HomeSquare超筍優惠組合 一律均售$3,000 2021/10/09 HomeSquare超筍優惠組合 一律均售$3,000 家品 Panasonic 遊戲 電競 消費資訊 天氣