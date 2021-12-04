種子月曆2022 種出新天地

月曆可種出鮮花？香港創意商務禮品訂製公司GiftU，最新引入的創意種子月曆，手工製作之餘，原來紙張中埋藏了6款種子，加以灌溉便可種出豔麗鮮花。其他特色設計還包括伸縮LED燈籠夜燈及便攜式無綫搾汁機等，

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