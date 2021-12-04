PMQ年度deTour設計節展覽 有無用思考設計功能 4大跨界合作主題展品 副刊版 2021/12/04 分享： 最近本港有不少設計盛事舉行，其中包括由PMQ主辦、「創意香港」贊助的deTour，今次展覽以「有（無）用」作為主題，展出一系列有趣親民的藝術作品，亦舉行設計講座及工作坊等創意活動，讓觀眾反思及探討設計 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 希慎廣場《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展 蜘蛛俠與奇異博士原大雕像打卡場景 今日 希慎廣場《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展 蜘蛛俠與奇異博士原大雕像打卡場景 櫻桃小丸子盛裝現身銅鑼灣3商場 聖誕打卡位設期間限定精品店 2021/12/03 櫻桃小丸子盛裝現身銅鑼灣3商場 聖誕打卡位設期間限定精品店 上水廣場Landmark North X Yeastken 必影7米高麵包犬聖誕樹 2021/12/01 上水廣場Landmark North X Yeastken 必影7米高麵包犬聖誕樹 利舞臺廣場呈獻 梅艷芳聖誕光影特展 2021/12/01 利舞臺廣場呈獻 梅艷芳聖誕光影特展 小朋友至愛Peppa Pig明年4月香港開騷 真人大小角色駐場 設多個互動遊戲區 2021/11/30 小朋友至愛Peppa Pig明年4月香港開騷 真人大小角色駐場 設多個互動遊戲區 PMQ 展覽 設計 設計師