PMQ年度deTour設計節展覽 有無用思考設計功能 4大跨界合作主題展品

最近本港有不少設計盛事舉行，其中包括由PMQ主辦、「創意香港」贊助的deTour，今次展覽以「有（無）用」作為主題，展出一系列有趣親民的藝術作品，亦舉行設計講座及工作坊等創意活動，讓觀眾反思及探討設計

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