米芝蓮大廚教香煎馬友魷魚肉餅 搓肉餅忌加水否則影響口感 副刊版 2021/12/04 分享： 講到香港人的家庭小菜，蒸肉餅必定入三甲。其實肉餅的配料可以千變萬化，煮法亦同樣可改變，今次便棄蒸改用煎的做法，請來香港康得思酒店米芝蓮1星餐廳明閣行政總廚李悅發師傅，教大家做一道香煎馬友姑仔筒馬蹄肉餅 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 廚師教室 最新專欄文章 更多 烹飪達人教牛油果青醬煙肉扁意粉 先滴檸檬汁免牛油果變黑 2021/11/27 烹飪達人教牛油果青醬煙肉扁意粉 先滴檸檬汁免牛油果變黑 韓籍主廚公開私房秘方 韓燒必備水原式醬醃牛仔骨 2021/11/20 韓籍主廚公開私房秘方 韓燒必備水原式醬醃牛仔骨 烹飪達人教整酥皮蘋果批 零難度爵屎必整 2021/11/06 烹飪達人教整酥皮蘋果批 零難度爵屎必整 烹飪達人教煮越式椰青蝦 用椰青水煮特別清甜 2021/10/30 烹飪達人教煮越式椰青蝦 用椰青水煮特別清甜 因《魷魚遊戲》之名 烹飪達人教韓式芝士拉絲魷魚 2021/10/22 因《魷魚遊戲》之名 烹飪達人教韓式芝士拉絲魷魚 酒店 餐廳 菜式 魚 米芝蓮 廚師 小菜 大澳 南丫島