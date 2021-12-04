米芝蓮大廚教香煎馬友魷魚肉餅 搓肉餅忌加水否則影響口感

講到香港人的家庭小菜，蒸肉餅必定入三甲。其實肉餅的配料可以千變萬化，煮法亦同樣可改變，今次便棄蒸改用煎的做法，請來香港康得思酒店米芝蓮1星餐廳明閣行政總廚李悅發師傅，教大家做一道香煎馬友姑仔筒馬蹄肉餅

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