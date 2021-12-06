商場推動綠色生活 設智能室內種植園

綠色生活已是大勢所趨，市民樂於在生活中實踐環保理念，同時教育下一代環保的重要性。最近連商場也出一分力，屯門市廣場設立了首個位於商場內的「智能室內種植園」，以智慧科技種植新鮮蔬菜、香草和食用花卉，實踐於

...