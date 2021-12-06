商場推動綠色生活 設智能室內種植園 副刊版 2021/12/06 分享： 綠色生活已是大勢所趨，市民樂於在生活中實踐環保理念，同時教育下一代環保的重要性。最近連商場也出一分力，屯門市廣場設立了首個位於商場內的「智能室內種植園」，以智慧科技種植新鮮蔬菜、香草和食用花卉，實踐於 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 希慎廣場《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展 蜘蛛俠與奇異博士原大雕像打卡場景 2021/12/04 希慎廣場《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展 蜘蛛俠與奇異博士原大雕像打卡場景 PMQ年度deTour設計節展覽 有無用思考設計功能 4大跨界合作主題展品 2021/12/04 PMQ年度deTour設計節展覽 有無用思考設計功能 4大跨界合作主題展品 櫻桃小丸子盛裝現身銅鑼灣3商場 聖誕打卡位設期間限定精品店 2021/12/03 櫻桃小丸子盛裝現身銅鑼灣3商場 聖誕打卡位設期間限定精品店 上水廣場Landmark North X Yeastken 必影7米高麵包犬聖誕樹 2021/12/01 上水廣場Landmark North X Yeastken 必影7米高麵包犬聖誕樹 利舞臺廣場呈獻 梅艷芳聖誕光影特展 2021/12/01 利舞臺廣場呈獻 梅艷芳聖誕光影特展 可持續發展 工作坊 信和 綠色生活 屯門市廣場