說起台灣早年傳到內地的電台廣播，也是另一部引進流行文化史。想當年太多限制，大部分影音產品，都得用另類方法傳入，到今天，甚至如黑膠碟也不是要有就有。

因為有朋友的黑膠店，最近被封舖，也就聊起種種當年他們年少時候，通過各種盜版去接觸影視作品的歷史。

一個有趣現象是，現在不是說重新流行黑膠嗎？原來對很多九○後及○○後來說，他們確實從來沒見過這玩意。現在有些人買黑膠回去，都沒有唱盤可放，只能把封套作為裝飾。也有另外一族潮人，是玩卡式錄音帶，需找回當年的懷舊雙卡式機去播。

相比起卡式帶，黑膠現在較方便找。最近，經過一間攞正牌的黑膠專門店（在內地銷售黑膠碟都要攞音像產品牌），抽樣調查一下，梅艷芳的黑膠可賣到三百多元。

對於○○後而言，當年那些黑膠、卡式盒帶，甚至乎DVD和VCD，都變成懷舊恩物，就差當年那些錄影帶沒有被找出來（太難保存兼沒機器播放）。對他們來說，像上一代人要放學後齊集錄像廳，去觀看沒有聽聞過的台港電影，可說匪夷所思。

現在街上已基本上沒有DVD店，新的傳播模式，變成在社交媒體或網絡上，以打賞或入會交費的名義，參加某一個網站，就可得到各種不同的電影或劇集雲上資源，而且是近乎毫無管制：內地沒有放映的，又或者是國外收費流媒體熱播的，再如經典大師的專輯合集都有。

所以說，現在中國影視消費文化的吊詭現象是：表面上審查制度限制極多，正式渠道可供選擇太小，但如果識途去到隱蔽的網上角落，全世界的影視作品基本上都可以看到。它一方面很封閉，另一方面卻驚人地開放。