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港式麵包高脂高糖

副刊版 2021/12/06

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天氣轉冷，又是吃火鍋的好時機。媽媽早前提及過想吃火鍋，今晚便帶她到一間新開的火鍋店嘗嘗。

候位期間，她煞有介事地說：「我有聽從營養師的話，晚飯吃大餐的話，午餐可以減少蛋白質，以留quota到晚餐！我今天下午只吃了一個雞尾包呢！」

我無奈地說：「你是留了蛋白質的分量，但脂肪已超標呢！」她驚訝地說：「怎麼可能？我已沒選腸仔包，而且上次你說吞拿魚包也是高脂陷阱，我已經避開了這兩款。」

我笑說：「你太天真了。」

雞尾包的確沒有香腸、油浸吞拿魚和沙律醬等高脂食材，但餡料用了大量椰絲、牛油和砂糖製成，一個雞尾包含高達三百六十卡，當中有四茶匙油。相比起一個腸仔包含約二百九十卡（兩茶匙半油）、一個吞拿魚包約三百二十卡（兩茶匙油）還要高！

其實，港式麵包尤其為有餡麵包，普遍用上牛油、糖和其他高脂食物作材料，除了高脂肪、高糖和高卡路里外，亦高飽和脂肪和反式脂肪，長遠不利膽固醇水平和心血管健康。若要選購港式麵包，亦建議多選擇沒餡料的全麥包、五穀包和燕麥包等。

我再向媽媽建議：「下次大餐前想留quota的話，不妨考慮一下日式飯糰加沙律菜，或清湯米綫加菜，低脂肪之餘，亦攝取足夠纖維，以維持飽足感。」

媽媽恍然大悟，說道：「好吧！既然今天已選錯了午餐，晚餐也就豁出去吧！我一會兒要點肥牛、香腸和響鈴！哈哈！」看着她那興奮又期待的表情，我決定卡路里和脂肪還是留待下一餐才計算吧！

撰文 : 盧綺欣

欄名 : 營營樂樂

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