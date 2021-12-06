觀塘茶記升級版Cafe 必點IG-able雲朵餐肉蛋多士

觀塘裕民坊是不少港人的集體回憶，最近在大變身後的裕民坊裏，同樣可以找到香港人的味道，以及不少美味新驚喜。剛進駐觀塘地標裕民坊YM²商場的Coffee or Tea，就將大家最愛的茶餐廳美食再進化，成為

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