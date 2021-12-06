觀塘茶記升級版Cafe 必點IG-able雲朵餐肉蛋多士 副刊版 2021/12/06 分享： 觀塘裕民坊是不少港人的集體回憶，最近在大變身後的裕民坊裏，同樣可以找到香港人的味道，以及不少美味新驚喜。剛進駐觀塘地標裕民坊YM²商場的Coffee or Tea，就將大家最愛的茶餐廳美食再進化，成為 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 挪亞方舟度假酒店 新打造「宇宙漫遊記」主題客房 今日 挪亞方舟度假酒店 新打造「宇宙漫遊記」主題客房 TASTING TABLE Japan Premium 日本直送高級御節料理賀新年 2021/12/03 TASTING TABLE Japan Premium 日本直送高級御節料理賀新年 購買iBakery聖誕禮籃滿千元 可獲贈ZOEE手帕 2021/12/03 購買iBakery聖誕禮籃滿千元 可獲贈ZOEE手帕 The ONE聖誕火熱推介 《鬼滅之刃 無限列車編》限定店登場 2021/11/29 The ONE聖誕火熱推介 《鬼滅之刃 無限列車編》限定店登場 city'super全新便利店EKI 登陸金鐘港鐵站 2021/11/29 city'super全新便利店EKI 登陸金鐘港鐵站 香港 餐廳 美食 菜式 觀塘 咖啡 Cafe 葛民輝 天氣