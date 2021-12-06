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挪亞方舟度假酒店 新打造「宇宙漫遊記」主題客房

副刊版 2021/12/06

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冬天已臨，位處馬灣的「挪亞方舟度假酒店」於今年12月起最新「星」級打造了「宇宙漫遊記」主題客房，一片夢幻，最適合親子樂帶小孩感受「星光晚上」，之後還可嘗「冬日佳節饗樂自助晚餐」，Staycation體

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欄名 : 新鮮熱辣

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