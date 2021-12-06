挪亞方舟度假酒店 新打造「宇宙漫遊記」主題客房 副刊版 2021/12/06 分享： 冬天已臨，位處馬灣的「挪亞方舟度假酒店」於今年12月起最新「星」級打造了「宇宙漫遊記」主題客房，一片夢幻，最適合親子樂帶小孩感受「星光晚上」，之後還可嘗「冬日佳節饗樂自助晚餐」，Staycation體 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 觀塘茶記升級版Cafe 必點IG-able雲朵餐肉蛋多士 今日 觀塘茶記升級版Cafe 必點IG-able雲朵餐肉蛋多士 TASTING TABLE Japan Premium 日本直送高級御節料理賀新年 2021/12/03 TASTING TABLE Japan Premium 日本直送高級御節料理賀新年 購買iBakery聖誕禮籃滿千元 可獲贈ZOEE手帕 2021/12/03 購買iBakery聖誕禮籃滿千元 可獲贈ZOEE手帕 The ONE聖誕火熱推介 《鬼滅之刃 無限列車編》限定店登場 2021/11/29 The ONE聖誕火熱推介 《鬼滅之刃 無限列車編》限定店登場 city'super全新便利店EKI 登陸金鐘港鐵站 2021/11/29 city'super全新便利店EKI 登陸金鐘港鐵站 酒店 美食 海鮮 晚餐 Staycation 波士頓 挪亞方舟