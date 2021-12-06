Google首款Pixel智能錶 傳明春推與Apple Watch爭客 行政人員版 2021/12/06 分享： 盛傳多時的Google智能手錶Pixel Watch近日有消息，據Business Insider報道，Google首款Pixel智能手錶有望明年春季正式發表，除了結合新一代Wear OS，更整合來自 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Uber升級安全功能 提醒繫安全帶路綫變化 今日 Uber升級安全功能 提醒繫安全帶路綫變化 iPhone 6 Plus 傳年底淘汰難獲維修 2021/12/03 iPhone 6 Plus 傳年底淘汰難獲維修 Snapdragon G3x平台 攻Android掌上遊戲機 2021/12/03 Snapdragon G3x平台 攻Android掌上遊戲機 16吋MacBook Pro 兩方法解充電問題 2021/12/02 16吋MacBook Pro 兩方法解充電問題 Nokia 9 PureView手機 換機優惠補償無法升級 2021/12/02 Nokia 9 PureView手機 換機優惠補償無法升級 商業 商業營銷 Google 智能手錶 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 產品 Fitbit