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Google首款Pixel智能錶 傳明春推與Apple Watch爭客

行政人員版 2021/12/06

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盛傳多時的Google智能手錶Pixel Watch近日有消息，據Business Insider報道，Google首款Pixel智能手錶有望明年春季正式發表，除了結合新一代Wear OS，更整合來自

...

欄名 : 科技新知

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