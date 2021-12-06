Uber升級安全功能 提醒繫安全帶路綫變化

Uber的乘車安全一直受到大眾關注，近日其再為程式新增安全功能，包括繫好安全帶的音頻提醒、路綫變化提醒、行車過程錄音功能。Uber表示，這些更新能令司機和乘客感到更安全。

據TechCrunch報道，道

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