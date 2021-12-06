Uber升級安全功能 提醒繫安全帶路綫變化 行政人員版 2021/12/06 分享： Uber的乘車安全一直受到大眾關注，近日其再為程式新增安全功能，包括繫好安全帶的音頻提醒、路綫變化提醒、行車過程錄音功能。Uber表示，這些更新能令司機和乘客感到更安全。 據TechCrunch報道，道 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google首款Pixel智能錶 傳明春推與Apple Watch爭客 今日 Google首款Pixel智能錶 傳明春推與Apple Watch爭客 iPhone 6 Plus 傳年底淘汰難獲維修 2021/12/03 iPhone 6 Plus 傳年底淘汰難獲維修 Snapdragon G3x平台 攻Android掌上遊戲機 2021/12/03 Snapdragon G3x平台 攻Android掌上遊戲機 16吋MacBook Pro 兩方法解充電問題 2021/12/02 16吋MacBook Pro 兩方法解充電問題 Nokia 9 PureView手機 換機優惠補償無法升級 2021/12/02 Nokia 9 PureView手機 換機優惠補償無法升級 商業 商業營銷 Uber 美國 司機 拉丁美洲 科技行業