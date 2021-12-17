「北向通」可否遙距開戶？只能開一個理財通戶口？「跨境理財通」常見問題拆解

首批19間參與「跨境理財通」業務試點的香港銀行均已開展服務，意味粵港澳大灣區投資者有了多一種渠道，更輕鬆便捷地投資中港兩地的理財及投資產品。可是「跨境理財通」作為全新的跨境金融服務，相信不少投資者會有疑問，例如港人能否遙距開立內地投資戶口，可否在不同銀行開立「跨境理財通」戶口等。以下提供解答。

▲ 「跨境理財通」分為內地居民專用的「南向通」及香港客戶的「北向通」。原則上擁有內地銀行1及2類戶口的港人，可在香港開通「北向通」投資專戶。

「跨境理財通」指粵港澳大灣區居民個人跨境投資區內銀行銷售的合資格投資/理財產品，按照購買者身分，可分為內地居民專用的「南向通」及香港客戶的「北向通」。



有興趣經「南向通」參與理財通的內地居民，可在所選擇的內地銀行見證下，在香港銀行開立「南向通」投資戶口，毋須親自來港開戶，這有助解決疫情以來兩地來往不便的問題，而不少參與銀行本身已在大灣區內設立分行，可為「南向通」投資者提供遙距開戶服務。

▲ 「跨境理財通」分為內地居民專用的「南向通」及香港客戶的「北向通」，首階段「南向通」投資者可透過內地銀行見證，遙距開立「南向通」投資專戶。

「跨境理財通」香港投資者可否遙距開戶？



香港投資者若打算透過「北向通」投資內地的理財產品，據監管機構實施細則，現時仍未有提供「直接」的見證開戶安排，意味並未持有任何內地銀行戶口的香港投資者，暫時只可親身到內地辦理開戶手續。



有不少港人擁有的內地銀行戶口屬1類及2類戶口，據金管局公布，人民銀行原則上同意可指定為理財通專戶，只要所選擇的銀行能夠提供相關安排，香港投資者可將這類內地戶口轉為理財通投資專戶。金管局表示，未來會循序漸進以試點形式推行「北向通」見證開戶安排。



可否在不同銀行開立「跨境理財通」戶口？



為確保資金閉環流動，每名合資格「南向通」和「北向通」投資者，在同一時間只能擁有一個滙款戶口和一個投資戶口。



以「北向通」為例，如果投資者希望在另一間香港銀行開立「跨境理財通」戶口，需要先取消其在香港銀行開立的理財通戶口。當「北向通」投資者要取消戶口，應先將所有理財產品贖回，並將內地投資戶口內所有資金滙回香港的戶口，其後內地銀行和香港銀行會確認戶口內沒有其他產品和資金，之後再解除兩地銀行戶口的配對關係。



如何選擇合適的「跨境理財通」參與銀行？



由於投資者同一時間只能擁有一個「跨境理財通」香港及內地戶口組合，而轉換銀行的手續相當繁複，故首次使用「跨境理財通」服務的投資者，在選擇合資格的銀行辦理業務時，應考慮多方面的因素，其中首要為銀行在跨境金融服務方面的實力及網絡覆蓋。



作為大灣區最大的國際銀行，滙豐的優勢在於有國際化的業務、融合綫上綫下的服務，以及一站式金融服務。在香港，滙豐是規模最大的銀行，無論客戶基數、產品種類、服務網絡都具備相當領先優勢。同時，滙豐亦是大灣區內最大的國際銀行，是廣東唯一一間在21個地級市開展業務的外資銀行。



灣區最大國際銀行 提供百項產品選擇



建基於龐大業務網絡及客戶基礎，滙豐於推動中港金融市場互聯互通方面亦扮演重要角色，利用香港作為國際金融中心的優勢，協助內地客戶拓展全球投融資機遇，支持海外投資者參與內地資本市場開放。憑藉互聯互通方面的豐富經驗，滙豐計劃在理財通啟動初期，已可提供超過100項中、低風險的精選理財產品，涵蓋細則中規定的所有產品種類，相信可協助南向及北向的中港兩地客戶，率先把握「跨境理財通」帶來的全新投資機遇。

▲ 滙豐在人才、設施、系統、產品及服務等各方面均具備優勢，全力為區內客戶提供領先市場的財富管理方案及無縫跨境服務體驗。

滙豐於大灣區發展已久，建立了成熟的專業人才團隊，為拓展「跨境理財通」業務建立了良好的基礎。目前在大灣區，滙豐有超過5,000名零售銀行員工支援「跨境理財通」業務，包括財富管理、個人銀行及數碼科技等專責團隊，合力在粵港兩地積極設計具吸引力的跨境理財方案。而他們的主要服務對象之一就是「跨境理財通」客戶。



增聘數百專業人才 提升數碼平台服務



除了積極部署理財服務據點及強化專業服務團隊外，滙豐亦致力發展數碼化創新理財服務。滙豐的銀行服務已高度數碼化，超過95%的香港零售銀行交易都由網上渠道處理。當「跨境理財通」服務正式推出，參與的客戶亦可如平常一樣，透過流動理財或網上理財平台全天候管理相關投資。當然，中港兩地客戶亦可前往滙豐在大灣區的過百間分行網絡，處理「跨境理財通」相關投資事宜。

▲ 滙豐獲《亞洲貨幣》（Asia Money）頒發粵港澳大灣區「最佳國際銀行」獎項。



憑着國際化的業務網絡，以及金融服務方面的優勢，滙豐成功獲得業界及公眾肯定，榮獲包括《亞洲貨幣》（Asia Money）粵港澳大灣區「最佳國際銀行」在內的多個業界獎項。



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https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/banking/greater-bay-area/wealth-connect



(特約)