香港經典品牌 X 新一代本地設計師 22 件　聯乘新品　已公開發售

提起香港經典品牌,你會想起哪一個?談及本地設計師,你對他們又有甚麼印象?兩者結合又將會拼湊出怎樣的火花?一直致力提高香港工業設計水平及本地設計師地位的香港工業設計師協會(IDSHK)今年獲得香港特別行政區政府「創意香港」作為主要贊助機構,首次舉辦「ReMIX ‧ Yesterday's Future, Invent Tomorrow!」,希望撮合本地的工業、產品設計師與經典品牌合作,一方面為經典品牌注入新動力,開拓更多可能性;另一方面展示出新一代本地設計師在設計、創新及藝術上的魅力。更重要的是,藉此重新喚起大眾關注經典品牌背後那歷久不衰的精神,讓香港文化得以繼續承傳。計劃選出 5 隊本地設計團隊與香港經典品牌共同研發聯乘產品,當中每個研發故事都充滿對承傳本地文化的熱情,值得港人細味。而最重要的是,多款聯乘產品已於12月4日正式推出市場,值得大家支持!



重新關注經典品牌 22 件聯乘產品吸睛



這個「香港品牌 X 香港設計師」合作計劃於今年 3 月配對成功後正式啟動,協會事先邀得六個本地經典品牌,包括駱駝牌、雞仔嘜、紅蘋果、粵東磁廠 、同興玻璃,以及 AXIS 手錶品牌為合作伙伴,其後在民間公開徵集設計師,共同合作開發聯乘產品。



計劃反應熱烈,經仔細遴選和洽談,最終 5 個設計團隊成功爭取合作機會,就生活品味、潮流及藝術飾品、小型智能傢俬家品、家居擺設,以及個人飾品五大範疇,為經典品牌開發共 22件全新產品,實踐「In Design We Live. Embrace HK Brands」的概念。



產品簡介及設計故事



1. 駱駝牌 X Pong

新款保溫瓶 BREW 35T / 35C 保留駱駝牌經典坑紋設計,再配上工業設計風格及富有時代感四種色調,揉合新舊之美。保溫瓶玻璃內膽保冷保熱皆宜,配置可摺疊的不銹鋼茶隔或咖啡過濾器,磁貼杯蓋可讓杯子牢固在瓶蓋或瓶身, 提升使用靈活性。



Pong 的聯合創辦人 Leo 希望能將駱駝牌融入香港和亞洲人的生活方式,為品牌增值。BREW 系列的設計概念源於新一代追求個人化口味的茶及咖啡愛好者, 故在保留經典外觀之餘亦加入了工業設計元素,並選用有效處理飲品酸鹼性的物料,提升飲品質素之餘,帶來泡茶泡啡新體驗。



2. 雞仔嘜 X agape‧IVO‧KnitWarm

聯乘系列的三款新產品,包括「織生暖」智能暖織頸巾、「袋生暖」智能暖織手機袋及「衫生花」線衫樹脂花器自製套裝。暖織頸巾及手機袋均使用了再生尼龍物料及香港研發的「暖之織」智能布料專利,連接移動電源便可輸出暖感,並可以手機 App 搖控調溫。花器自製套裝則使用樹脂藝術(Resin Art),把舊衫再造成新花樽,讓舊物重生。



三位設計師對雞仔嘜溫暖、傳承及環保理念情有獨鍾,了解品牌理念後再植入藝術、設計及科技等元素,製作出一系列實用且人性化的產品,一方面為品牌注入新動力,讓年輕一代重新認識雞仔嘜;另一方面則透過產品繼續承傳「貼心如家」的感覺及對品質的堅持。



3. 紅蘋果 X 一方設計

三款Red Apple wits家具系列均專為現今香港居住環境和生活方式而設計,包括多用途小巧茶几Layer、具備儲存和紫外綫清潔功能的櫈子 Roll,以及快速消毒儲物盒 Box。系列巧妙地結合了傳統家具及多種輕科技元素,加上電子配件能輕鬆拆卸及升級,合乎美觀、實用和耐用的原則。



設計源於觀察家中的日常活動,再配合對香港消費者、家居趨勢、技術等深入研究,總結「智能家具」的後期需求,製造出輕巧多功能的家具,帶來更便捷更舒適的家居體驗。



4. 粵東磁廠 X 同興玻璃 X Afterwork

設計團隊採用了金魚、公雞等傳統「粵東」特色圖案印上瓷器,配以造型簡潔的玻璃,重現古代池塘場景、帶有懸浮視覺效果的「池中花」花瓶;亦設計出把經典鬥雞圖案實用燈座與輕盈透明玻璃球完美結合的「小月燈」以柔和的光線點綴房間,以及受懷舊元素及同興多年生產油燈的經驗啟發而成的「小油燭」,採用現代設計營造出富有格調的照明效果。



Afterwork 擅長透過深入了解材料特性和生產過程,將日常觀察和本地文化帶入創作中。是次的聯乘系列希望為「粵東及同興」換上現代而新鮮的形象,亦期望在呈現出玻璃的簡潔美、陶瓷鮮艷美態的同時,為家居帶來生氣,以及有格調的照明體驗。



5. AXIS X ByLeona

Ashoka系列是首款把燒花陶瓷技術融入手錶上的產品。手錶使用了代表「吉祥」的八角型錶圈,繪有標誌性的東方圖案;四個系列五款手錶設計均有不同含義,亦帶着不同的祝福。每款手錶配有兩個可更換的陶瓷表圈,客人可簡易地更換錶圈,配襯不同服飾。錶盤由天然珍珠貝及銅製金屬片組合而成,皮料錶帶印上獨特圖案,令手錶更富藝術感。



設計靈感主要來自設計師 Leona Fung 對東方傳統藝術的熱情,當中的設計講述了兩地過去一些深刻而豐富的故事,希望藉此將藝術和文化融入日常生活,讓更多人認識到東方文化的美好。

「ReMIX 產品發布展覽」詳情

13-17/12/2021/ 銅鑼灣時代廣場地面有蓋廣場

17-23/01/2022/ 荔枝角 D2 Place 二期地下 The Garage



「ReMIX」聯乘產品銷售點

1. 香港 • 設計廊 (灣仔會議展覽中心)

2. BeLife.Store 網店 (www.belife.store)

3. HAUSTAGE (尖沙咀K11) (粵東磁廠 x 同興玻璃及AXIS)

4. Get the Pong @元創方

5. 《創業中/ 體驗市集》(中環街市) (只限09-12/12/2021)

6. The Barn (荔枝角D2 Place 二期)

7. Techstyle X (荃灣南豐紗廠)

8. LOG-ON ToGather (九龍塘又一城及銅鑼灣Fashion Walk店)

9. 各品牌零售店



*產品已由 12 月 4 日起於上述地點發售,詳情請到:https://bit.ly/30T6Qk2



香港工業設計師協會(IDSHK)

於2002年成立,致力推動香港工業設計專業水平及專業地位,為工業設計師爭取權益、提升競爭力,並提供業內相關知識和促進與本地、內地及國際間專業團體的交流。得前人的建立和聯繫,令協會不斷成長和進步,創造了一個重要的里程碑。2022年為香港工業設計師協會成立20週年的一年,藉着這個基石,協會與時俱進,以「傳承、匯聚、共贏」為未來方向,努力開創另一個新規劃。社會和科技不斷改進,協會也藉着創新的理念,為會員提供與時並進的相關知識和聯繫,匯聚各方的力量和合作,一起創造未來的設計前景。



免責聲明:香港特別行政區政府僅為本項目提供資助,除此之外並無參與項目。在本刊物/活動內(或由項目小組成員)表達的任何意見、研究成果、結論或建議,均不代表香港特別行政區政府、商務及經濟發展局通訊及創意產業科、創意香港、創意智優計劃秘書處或創意智優計劃審核委員會的觀點。



(資料由客戶提供)