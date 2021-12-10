【ESG聚焦】以ESG驅動可持續發展　為長遠增長奠定堅實基礎

可持續發展與每個人息息相關。由於深信注重ESG（環境、社會及管治）乃推動可持續發展的重要因素，可為投資者創造長遠價值，平安健康醫療科技有限公司（1833.HK，下稱平安好醫生）積極把ESG元素融入日常營運與決策，並透過創新科技如人工智能（AI）和大數據，以及線上線下服務的融合，為大眾締造更美好的生活環境和未來。



作爲中國領先的互聯網醫療健康服務平台，平安好醫生視ESG為可持續發展的驅動力，故積極把ESG元素納入公司的營運，並由董事會及管理層定期召開會議，監督、審閱ESG相關工作成果；明確制定各層級、部門在ESG管理工作中的職責，督促各部門貫徹落實相關要求，持續提升員工的參與度，實現企業ESG工作的全面規劃和管理。



藉互聯網醫療優勢 抗擊新冠疫情



以社會責任為例，作為平安醫療健康生態圈的重要成員，平安好醫生致力構建醫生與患者之間的溝通橋樑，務求為社會大眾提供平等、普惠、可觸及的醫療服務。為此，該公司透過積極創新的醫療服務模式，以及全方位的員工保障和人才培訓系統，持續提升公司的服務質素。



面對新冠疫情危機，平安好醫生時刻關注疫情動態，並在疫情爆發後迅速調動各項資源，成立新冠病毒抗疫專項小組，開通7 x 24小時的抗疫在線問診專區，集合平安好醫生各科醫生專家團隊，為全球用戶提供專業的新冠肺炎諮詢服務及疫情防護指導，充分發揮互聯網醫療「無接觸」、「無交叉感染風險」、「全天候服務」的獨特優勢，從在線問診、物資支援、藥物保障、在線教育等不同層面全方位支持社會抵禦疫情。



據了解，疫情高峰期間，平安好醫生平台的訪問人次高達11.1億，而流動應用程式（APP）的新註冊用戶量則增長10倍，這些新增用戶的日均問診量更高達以往的9倍。



建醫患溝通橋樑 落實普惠醫療



在應對疫情以外，平安好醫生一直積極響應母公司平安集團（2318.HK）健康扶貧項目「村醫工程」，從村衛、村醫、村民三個層面開展醫療服務升級行動，切實改善貧困地區的基礎醫療服務水平。在「三醫聯動」中，即醫療、醫保、醫藥，公司主動發揮互聯網醫療在提升醫療品質、降低醫療費用等方面的重要作用。

▲ 平安好醫生一直積極響應母公司的健康扶貧項目「村醫工程」，切實改善貧困地區的基礎醫療服務水平。

平安好醫生致力以科技賦能醫療，提升醫療效率及質素，令大眾都可享受到優質醫療資源。為緩解社會痛點，公司早前提出「家庭醫生會員制」的新戰略，以「1個家庭醫生 + 5大專業服務 + 1個會員健康檔案」為核心，按需求為用戶配對健康、亞健康、疾病、慢病，及養老等五大管理場景的資源，從而協助他們建立覆蓋整個生命週期的會員檔案，以及協調安排貫穿線上線下的醫療健康相關服務。



家庭醫生會員制連接優質醫療資源，向多層次需求人群提供差異化服務，同時向政府提供專業化賦能，令醫療資源供需不平衡、效率低等問題得以紓緩，亦使社會整體醫療效率不斷提升。



踐行低碳運營 共建可持續環境



作為負責任的企業公民，在努力搭建醫患溝通橋樑的同時，平安好醫生亦關注環境的可持續發展。該公司除在日常營運過程中堅持節能減排外，更持續增加在責任採購和社區公益方面的投資，着力構建綠色負責任的供應鏈，與社區夥伴攜手共創和諧家園。



為實現節能減排的目標，平安好醫生把環保理念融入營運中的每個環節，提倡綠色辦公室，例如在上海平安大廈職場中使用水源熱泵系統，把水或地源作為系統冷或熱源，為辦公大樓提供冷氣及暖氣。這做法的能源消耗較傳統空調明顯減低。



至於在採購方面，因應業務發展迅速，對各類快遞用紙箱需求隨之增加，故公司特別聯絡紙箱供應商，交流最新的環保認證情況，特別關注供應商是否達到ISO9001、ISO14001環境管理體系認證、OHSAS18001職業健康安全管理體系等認證標準，共同在環保方面做出更多努力。



秉持可持續理念 為投資者創長遠價值



平安好醫生作為領先的互聯網醫療健康服務平台，截至2021年6月30日，該公司的註冊用戶數已高達4億人，醫護團隊約2,000人，而近12個月累計付費用戶數高達3,210萬人。



平安好醫生未來將繼續堅持負責任和可持續發展的精神，本着「信任、專業、便捷」的理念，持續增加企業客戶健康管理服務內容和提高客戶體驗，讓每個家庭擁有一個家庭醫生，使每個人擁有一份電子健康檔案和健康管理計劃。另一方面，公司會透過開展遠端問診、名醫下鄉、健康講座等活動，切實為基層居民服務，全面推動健康鄉村建設。



（特約）