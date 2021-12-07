年輕人聊起北上創業，最多被提及的就是開咖啡店。大家以為開業成本較低，時間比較自由，始終是自己當老闆，好像是一樣不錯的選擇。

那也不妨看一看內地當前的咖啡店經營狀況。大城市的競爭相當激烈，以上海為例，總共有高達接近七千間咖啡店，已是全世界最多咖啡店的城市。所以一個說法是，要開到小城鎮，甚至縣鎮。小縣城咖啡店的經營方式確有分別，每月租金可以低至兩三千元（人民幣，下同），可是往往需要兼賣很多不同產品（有案例表示，那裏最好賣的是瓶裝水），因為純粹對咖啡作為飲品的需求，這種市場其實未成熟，它需要的是咖啡店的空間作為一個年輕人落腳點，而非咖啡本身。

據行內經驗，咖啡店的成功關鍵點，綜合有幾項：一是必須選擇年輕人消費重點區域，不要完全貪平租偏僻地方，旺區可能競爭大，但有人流。第二是裝修風格，網紅拍照已經成為一種最重要的招徠手段，一定要花心機，調查一下所謂INS風（IG圖片風格）的裝修。再而就是要有特色或者爆款飲料，普通的美式或澳白拿鐵，基本上只能吸引真正的咖啡用家，但更多消費其實是衝着聚會與特色飲料而來，所以，如何維持這種非深度咖啡飲家的年輕人消費熱度，極為重要。

實際經營成本方面，租金以外，開業設備譬如咖啡機動輒二十萬元，請一個專業咖啡師月薪大約八千至一萬元。那要多少收入才可持平？現實中，許多案例是，賣一杯咖啡的收入，純利可以低至三元。尤其是小型的店，現在流行外賣，價格更便宜，一杯賣十元上下，利潤太薄，只益了外賣平台。當然，像現在最熱門的MANNER COFFEE，由幾年前一家二十呎的街邊小窗店，到現在估值一百億元，又是另一個吸引的神話。