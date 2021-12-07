  • 18°C
香港時間 : 20211207日 (二) 02:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

咖啡店創業

副刊版 2021/12/07

分享：

年輕人聊起北上創業，最多被提及的就是開咖啡店。大家以為開業成本較低，時間比較自由，始終是自己當老闆，好像是一樣不錯的選擇。

那也不妨看一看內地當前的咖啡店經營狀況。大城市的競爭相當激烈，以上海為例，總共有高達接近七千間咖啡店，已是全世界最多咖啡店的城市。所以一個說法是，要開到小城鎮，甚至縣鎮。小縣城咖啡店的經營方式確有分別，每月租金可以低至兩三千元（人民幣，下同），可是往往需要兼賣很多不同產品（有案例表示，那裏最好賣的是瓶裝水），因為純粹對咖啡作為飲品的需求，這種市場其實未成熟，它需要的是咖啡店的空間作為一個年輕人落腳點，而非咖啡本身。

據行內經驗，咖啡店的成功關鍵點，綜合有幾項：一是必須選擇年輕人消費重點區域，不要完全貪平租偏僻地方，旺區可能競爭大，但有人流。第二是裝修風格，網紅拍照已經成為一種最重要的招徠手段，一定要花心機，調查一下所謂INS風（IG圖片風格）的裝修。再而就是要有特色或者爆款飲料，普通的美式或澳白拿鐵，基本上只能吸引真正的咖啡用家，但更多消費其實是衝着聚會與特色飲料而來，所以，如何維持這種非深度咖啡飲家的年輕人消費熱度，極為重要。

實際經營成本方面，租金以外，開業設備譬如咖啡機動輒二十萬元，請一個專業咖啡師月薪大約八千至一萬元。那要多少收入才可持平？現實中，許多案例是，賣一杯咖啡的收入，純利可以低至三元。尤其是小型的店，現在流行外賣，價格更便宜，一杯賣十元上下，利潤太薄，只益了外賣平台。當然，像現在最熱門的MANNER COFFEE，由幾年前一家二十呎的街邊小窗店，到現在估值一百億元，又是另一個吸引的神話。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

最新專欄文章 更多

盜版轉陣地
2021/12/06
盜版轉陣地
台式電影風
2021/12/01
台式電影風
如果要留廣東
2021/11/30
如果要留廣東
新生代特徵
2021/11/29
新生代特徵
打機拿金牌
2021/11/24
打機拿金牌
人民幣 李照興

上一篇文章

男童被虐致死

下一篇文章

冬日火山
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？