減肥戰友恩恩回來覆磅，甫坐下便咆哮：「我發覺你很偏心。」我大惑不解，問道：「何以見得？」

「我剛才聽到你跟上一位戰友的對話，你容許她吃果仁，還建議她每天吃七粒大合桃。記得上回我偷吃合桃，你教訓了我最少五分鐘，這不是偏心麼？」她怒氣沖沖地說道。

我在腦海翻查她訴說的那段紀錄，說：「你記起嗎？你是一口氣幹掉一大袋的南棗合桃。」

「有何分別？同樣是果仁，而且一樣是合桃。」「分別很大啊！那是節制的問題。無添加的果仁，本來就是健康護心食物，它含有豐富多元不飽和脂肪，有助降低壞膽固醇，但問題是，你必須有所節制，因為果仁屬高脂食物。我太了解你，要是我建議你只吃七粒，你定必呱呱大叫，跟着便跟我說寧願不吃，對麼？」我揚一揚眉，問道。

她尷尬地笑了笑，說：「哈哈！只可吃七大粒……聽起來確有點難度。」

「而且，建議吃的，是無添加合桃，絕非是你愛的加工合桃。其實，我們營養師的建議，絕非是一條公式人人合用，往往需要度身訂造。有些吃素的戰友，她們不吃魚肉，攝取奧米加三的機會便會減少，而合桃就是植物性食物中，含有較多奧米加三的，以我建議的七大粒為例，已有二千毫克的奧米加三，含量已是倍於美國國家醫學院對成年女性建議的一千一百毫克，所以，我才建議她食用。」我詳細解釋。

她說：「我也可嘗試節制。」我打蛇隨棍上，說道：「聖誕臨近，市面上多了些連殼的合桃，你可以試試。」

「連殼那款，熱量較低嗎？」她問道。

我狡黠地說道：「你要用硬物打開外殼，才能吃到合桃肉，而這個動作應該可減低你暴食的慾望。」她想了想，說：「齋聽已覺麻煩，我還是不吃了。」