有些公關災難，會涉及賠償或補償（compensation）的問題。面對今時今日挑通眼眉的公眾，品牌或公眾人物犯錯失，不要以為僅公開道個歉、補個償，公眾就必然會收貨。

有些公關災難的本質，根本無得使出補償這一招，例如，在記招布景板上寫錯重要名字，尷尬到標冷汗，但此情此景，可以補甚麼償？難道補償給觀眾？抑或補償給被寫錯名字的單位？有些情況，damage is done，但又補償不了，甚至補償不起，惟有硬着頭皮或厚着臉皮道個歉就算，那是唯一唔做唔得、但做咗又挽回不了幾多的動作。若一早判斷場合是屬於不能有錯、一錯就連賠償或補償這招都無從使出的話，那就要打醒十二分精神，每一個出街要見人的步驟，都要反覆檢查，確保絕對無誤。

從公關角度看，一件事由構思、製作，到呈現公眾面前，需要經過每個步驟的人員謹慎檢視。若一件事出來是漂亮地呈現於公眾，那必定不僅是一個人的功勞，而是背後整個團隊的努力。反之，件事出來甩皮甩骨、錯漏百出，那就說明這個團隊不僅得一個豬隊友。因為連公眾都睇到錯漏，即說明整個流程的監管不足，雖有豬隊友犯錯，但若其他人醒目必會瞄到，在面世前已能修正。若一名豬隊友犯錯，其他人竟全不察覺，最終讓錯誤重重過關呈現人前，那就幾乎可以肯定，整個團隊要有相當數目的豬隊友，才能共同炮製此丟人現眼的局面。

近年公關災難瀕生，其實很多都非關外來因素，而是內部豬隊友所「帶挈」的。「一人做事一人當」，說出來好像很豪氣和霸氣，但有些公關災難，是肉酸到暈卻又補償不了的錯誤，後果莫講話一個人，根本連一個團隊都未必能擔當得起。總之一句講晒：出街見人嘅嘢，無論一個字抑或一個標點，所有人唔該醒醒定定，咪做雜牌豬隊伍！