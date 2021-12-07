D2 Place聖誕化身日式荔忍山莊 忍者主題打卡位及道場體驗 副刊版 2021/12/07 分享： 踏入12月各大商場也有各種特色聖誕布置，荔枝角D2 Place破格以日本忍者作主題，包括打卡區《荔忍山莊》、考驗體能反應的《忍之道場》、VAR LIVE聖誕活動《忍者の物語》，以及多個展覽及聖誕主題周 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 商場推動綠色生活 設智能室內種植園 2021/12/06 商場推動綠色生活 設智能室內種植園 希慎廣場《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展 蜘蛛俠與奇異博士原大雕像打卡場景 2021/12/04 希慎廣場《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展 蜘蛛俠與奇異博士原大雕像打卡場景 PMQ年度deTour設計節展覽 有無用思考設計功能 4大跨界合作主題展品 2021/12/04 PMQ年度deTour設計節展覽 有無用思考設計功能 4大跨界合作主題展品 櫻桃小丸子盛裝現身銅鑼灣3商場 聖誕打卡位設期間限定精品店 2021/12/03 櫻桃小丸子盛裝現身銅鑼灣3商場 聖誕打卡位設期間限定精品店 上水廣場Landmark North X Yeastken 必影7米高麵包犬聖誕樹 2021/12/01 上水廣場Landmark North X Yeastken 必影7米高麵包犬聖誕樹 商場活動 聖誕節 D2 place