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D2 Place聖誕化身日式荔忍山莊 忍者主題打卡位及道場體驗

副刊版 2021/12/07

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踏入12月各大商場也有各種特色聖誕布置，荔枝角D2 Place破格以日本忍者作主題，包括打卡區《荔忍山莊》、考驗體能反應的《忍之道場》、VAR LIVE聖誕活動《忍者の物語》，以及多個展覽及聖誕主題周

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欄名 : 本地遊

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