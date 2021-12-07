美國白宮迎聖誕 Google更新街景照

聖誕將至，惟鑑於疫情，今年美國白宮無法對外開放，為了讓民眾可感受白宮的聖誕氣氛，第一夫人吉爾．拜登日前邀請Google到訪，更新白宮內部街景照，讓民眾在網上免費參觀。

今年的主題是Gifts from

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