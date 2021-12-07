美國白宮迎聖誕 Google更新街景照 行政人員版 2021/12/07 分享： 聖誕將至，惟鑑於疫情，今年美國白宮無法對外開放，為了讓民眾可感受白宮的聖誕氣氛，第一夫人吉爾．拜登日前邀請Google到訪，更新白宮內部街景照，讓民眾在網上免費參觀。 今年的主題是Gifts from ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Photos Android手機可「上鎖」 今日 Google Photos Android手機可「上鎖」 Uber升級安全功能 提醒繫安全帶路綫變化 2021/12/06 Uber升級安全功能 提醒繫安全帶路綫變化 Google首款Pixel智能錶 傳明春推與Apple Watch爭客 2021/12/06 Google首款Pixel智能錶 傳明春推與Apple Watch爭客 iPhone 6 Plus 傳年底淘汰難獲維修 2021/12/03 iPhone 6 Plus 傳年底淘汰難獲維修 Snapdragon G3x平台 攻Android掌上遊戲機 2021/12/03 Snapdragon G3x平台 攻Android掌上遊戲機 社會民生 Google 白宮 美國 聖誕節 疫情 IT技術