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Google Photos Android手機可「上鎖」

行政人員版 2021/12/07

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用戶重視個人私隱，更傾向將個人照片及資料進行加密。Google Photos內的Locked Folder功能一直僅限於Pixel用戶，Google將開放這功能予更多Android手機；有傳首批將會是

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欄名 : 科技新知

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