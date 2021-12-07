Google Photos Android手機可「上鎖」 行政人員版 2021/12/07 分享： 用戶重視個人私隱，更傾向將個人照片及資料進行加密。Google Photos內的Locked Folder功能一直僅限於Pixel用戶，Google將開放這功能予更多Android手機；有傳首批將會是 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美國白宮迎聖誕 Google更新街景照 今日 美國白宮迎聖誕 Google更新街景照 Uber升級安全功能 提醒繫安全帶路綫變化 2021/12/06 Uber升級安全功能 提醒繫安全帶路綫變化 Google首款Pixel智能錶 傳明春推與Apple Watch爭客 2021/12/06 Google首款Pixel智能錶 傳明春推與Apple Watch爭客 iPhone 6 Plus 傳年底淘汰難獲維修 2021/12/03 iPhone 6 Plus 傳年底淘汰難獲維修 Snapdragon G3x平台 攻Android掌上遊戲機 2021/12/03 Snapdragon G3x平台 攻Android掌上遊戲機 Google Photos Google 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 產品 Samsung Android