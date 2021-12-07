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一田荃灣店優化回歸 明年多開3店

行政人員版 04:00 2021/12/07

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黛安經常去一田Shopping，最近一田百貨荃灣店已完成優化工程，荃灣店重開，仲有唔少限定禮品。

噚日黛安去咗一田嘅飯局，一田百貨行政總裁黃思麗話，今年疫情逐漸回穩，加上政府早前推出嘅電子消費券有助刺激消費，營業額比去年微升；臨近聖誕節，一田又有應節食品同精品攤位，吸引唔少人去買聖誕禮物，期望今個聖誕新年嘅營業額會比往年升5至8%。佢仲透露一田計劃再開3間店，最快明年喺天水圍開第二間YATA KONBINI分店，新店會坐落喺天水圍Wetland，將以超市加便利店概念營運。

一田百貨荃灣店已重投服務，3樓店舖更劃分成4大專區，包括︰女士專區、優閒生活、寫意家居及童嬰專區。黛安知道，佢哋為慶祝新店回歸，由即日起至明年1月3日，仲會喺荃灣廣場中庭特設「Donald Duck and Friends期間限定店」，引入多款獨家產品，包括服飾、毛毯、毛公仔同甜品等，兼有一田獨家嘅Donald Duck造型Hoodie親子系列衞衣㖭。

此外，今個月12日至明年1月3日，YATA-Fans會員喺荃灣分店累積百貨產品消費滿$2,500，可獲贈開店限定唐老鴨手機袋乙個，數量有限，送完即止，大家快啲去掃貨啦。

本文轉載自《晴報

新地租務部總經理Judy Chow、一田百貨行政總裁黃思麗及Chloe參與啟動儀式。

Chloe與Donald Duck and Friends期間限定店精品合照

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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