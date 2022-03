制定可持續發展路綫圖　多管齊下化身ESG物流先鋒

隨着第26屆聯合國氣候變化大會(簡稱COP26)早前舉行,愈來愈多國家及地區承諾為減碳及實現碳中和制定時間表,可持續發展更受全球投資者重視。作為業務遍布世界各地的物流企業,嘉里物流聯網(簡稱集團)積極履行其企業社會責任,很早已從不同層面實踐ESG(環境、社會及管治),去年更推出三年可持續發展路綫圖,進一步邁向淨零排放的目標。



近年,ESG是環球投資的一大趨勢,為吸引更多長綫投資者關注,很多企業已將ESG元素融入業務發展之中,以提升自身競爭優勢。嘉里物流聯網首席財務主管鄭志偉指出,社會各界談論ESG多年,不同團體以至多國政府均積極推動與實踐,加上中國近日提出於2060年實現碳中和,為其他亞洲國家及地區樹立了典範,相信可持續發展將成為大趨勢,在投資市場的角色亦將愈趨關鍵。



ESG成基金焦點



「隨著香港亦承諾於2050年達致碳中和,愈來愈多本地企業需要趕上ESG的發展大趨勢,確保不會落後人前。」鄭志偉稱,嘉里物流聯網在ESG發展一向走在前沿,早在未有ESG這個名詞及相關框架前,集團已深切明白履行企業社會責任的重要性,並視之為核心價值之一。只是當時未有清晰劃分為環境、社會及管治這三大範疇,但集團仍能憑藉其過往經驗,早着先機,捕捉ESG所帶來的發展機遇。



以亞洲為基地的嘉里物流聯網,其業務覆蓋全球58個國家及地區。鄭志偉闡述,留意到愈來愈多客戶在選擇供應商或合作夥伴時,較著重企業的可持續發展策略,特別是國際客戶,如要成功取得其服務合同,必須先申報企業的ESG發展狀況,若情況未如理想,將不能成為其供應商。在這大趨勢下,集團亦需在ESG的各個範疇上與時並進,力求進步。



「在投資者方面,我們作為上市公司,不時會面對不同類型的投資基金,事實上,現時不少基金均聚焦於企業的ESG表現,一旦發現公司未能達到某些標準,這些基金很可能便會另覓投資對象。」鄭志偉直言,很多基金均非常認真看待投資對象的ESG狀況。在疫情出現前,不少具規模的世界投資基金不時會派員前來親身考察,逐一檢視集團是否確實有履行在ESG方面的承諾。

▲ 嘉里物流聯網繼去年推出三年可持續發展路綫圖,今年更承諾將於2050年在業務及供應鏈實現淨零排放,進一步推動ESG的發展。

因此,集團一直高度重視其ESG表現,即使只是日常生活的小事亦不會忽視,例如向每位員工派發可重用餐具,以減少使用即棄餐具等,亦讓團隊上下有機會為社會可持續發展作出貢獻。推動業務實現淨零排放在大型發展計劃方面,鄭志偉強調,如前所述,集團早在社會各界尚未制定ESG標準前,便已推行不同類型的ESG工作。時至今天,既有由港交所提供的相關指引作參考,也有國際公認的準則,協助集團全面及有效推展其ESG工作。「我們於去年推出三年可持續發展路綫圖,首年目標是為可持續發展報告奠定堅實基礎,探索未來報告方向以進一步完善其內容,而今年則朝着提升表現的目標邁進。期望明年可逐步加強內部意識,同時加深團隊上下對可持續發展的了解。」



踏入今年7 月,鄭志偉補充,集團公布了可持續發展的願景,承諾配合香港政府於2050年實現碳中和的目標,積極推動自身業務以至其供應鏈於同年達致淨零排放。「嘉里物流的業務遍及世界不同國家及地區,我們亦是聯合國全球契約(UNGC)的簽署成員,除需要遵循當中十個全球普遍接受的原則,包括勞工、環境和反貪腐外,亦積極推廣聯合國可持續發展目標(SDGs),並將選取當中數個與業務相關的目標,按部就班加以實踐。」



「履行SDGs的優先次序並非由我們決定,而是參照持份者的意見。事實上,每個行業的側重點各有不同,以物流行業為例,持份者認為保持優質服務至為關鍵,人才是箇中重點,必須列為優先目標。」鄭志偉提到集團在制定三年可持續發展路綫圖時,特別訂立了六大可持續發展支柱,包括人才、環境、商業道德、社區、供應鏈和客戶,期望在不同範疇將各項ESG計劃轉化為具體行動,並盡量尋求合適的評估方法,以量度、審視,並提升成效。

▲ 集團指愈來愈多客戶在選擇供應商或合作夥伴時,皆會將ESG表現視為重要考慮因素。

推展ESG 帶來長遠裨益



鄭志偉舉例稱,營造良好的工作環境有助吸納人才,集團為此亦採用了若干ISO國際認證標準,如涉及職業健康安全管理體系的ISO 45001,以保障員工安全。另在針對環境保護方面,集團同樣身體力行,採用天然雪種作為冷凍倉庫的製冷設施,代替傳統雪種,務求達致更佳的減排效果。對於坊間普遍相信引入ESG元素後,將有助提升上市公司估值,鄭志偉則認為兩者未必有直接關係。「集團視ESG為重要使命,主要原因是我們深信這是正確的事。現今市場分析上市公司的股票價值,不會只關注某一方面,而是從長遠角度作全面剖析。以往投資分析多集中留意公司盈利,但今天有盈利的公司,股價與盈利未必有直接的關係。」



企業由零開始推展ESG項目,鄭志偉指不可能對短期盈利全無影響,正如企業投入資源發展新業務,亦需時等待回報。最基本如公司採用再生能源、裝置太陽能板、將全數燈具更換為省電型號等,均需要投放金錢,即使可透過政府資助等不同方案減低成本,但仍有一定付出。不過,ESG帶來的是長遠裨益,市場分析上市公司的前景,亦不會只看短期數據。



攜持份者達成ESG願景



他續說,從現實層面來看,若現今企業未能引入ESG元素,不但未能取得國際客戶的合約,政府亦不會繼續提供資助,甚至或會失去投資者的信任。因此,企業對推展ESG既有一份責任,也有外在因素驅動。



「集團自創立以來,由最初以種植起家,以至其後拓展物流業務,均抱持著一個強烈信念,就是期望世界能朝更美好的方向邁進。」鄭志偉深信,推動可持續發展對社會所帶來的轉變及成果,未必會在十年或二十年後體現,因此更依賴一眾企業堅持其企業責任和願景,有如集團的願景一樣 —「ESG is ESG」,即「ESG is Every Stakeholder's Goal」,各持份者需視ESG為共同目標,合力推展,才能發揮最大成效,為長遠利益奠下基礎。

▲ 集團深信,引入ESG元素,如裝設太陽能板等,需投入一定成本,長遠卻能為企業帶來更大效益。

分享推展ESG的成功要素



置身商業世界,ESG的潮流勢不可擋,有研究指出,在本年這個財政年度,約有六成或以上的標普500公司在財務報表或與分析員會面時,提及如何將ESG概念融入業務之中。作為ESG先鋒之一的嘉里物流聯網,又有什麼成功經驗可以分享呢?



要在推展ESG方面有所成就,務必先克服若干挑戰。鄭志偉直言,作為物流企業,集團屬服務供應商,不能單靠一己之力實現可持續發展。「舉一個例,我們定下採取低碳燃油運送貨品的目標,控制旗下車隊當然沒有問題,但卻不可能控制其他船公司或航空公司使用低碳燃油,為此集團會透過推廣ESG理念,爭取合作夥伴的認同;又如同各個業務所在地的資源及ESG水平也不一樣,我們因而設立了共同目標,期望各地區的同事能相應配合。」

▲ 集團致力向不同合作夥伴推廣ESG的理念,冀彼此在同心協力下可發揮最大成效。

董事會具關鍵角色



此外,鄭志偉認為,企業推動ESG必須由上而下,正如全球致力實現碳中和,若沒有世界性組織及國家政府推動,根本不可能成功;同樣地,在企業層面,董事會的推動尤其重要。「以集團架構為例,董事會之下特設風險管理小組、審核及合規委員會,以及環境,社會及管治工作小組,這些小組及委員會在參與ESG發展時,皆獲得董事會賦予權力及批出預算,可尋求專業顧問支援及安裝相關設備等,從而收事半功倍之效。」為方便持份者「量度」成效,鄭志偉建議,企業可引入國際認可標準,如全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative, GRI)推出適用於可持續報告的全球標準,以及參與CDP(碳披露)計劃等,皆可提供實質數據,用以評核企業的ESG表現。



