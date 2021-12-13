制定可持續發展路綫圖　多管齊下化身ESG物流先鋒

隨着第26屆聯合國氣候變化大會（簡稱COP26）早前舉行，愈來愈多國家及地區承諾為減碳及實現碳中和制定時間表，可持續發展更受全球投資者重視。作為業務遍布世界各地的物流企業，嘉里物流聯網（簡稱集團）積極履行其企業社會責任，很早已從不同層面實踐ESG（環境、社會及管治），去年更推出三年可持續發展路綫圖，進一步邁向淨零排放的目標。



近年，ESG是環球投資的一大趨勢，為吸引更多長綫投資者關注，很多企業已將ESG元素融入業務發展之中，以提升自身競爭優勢。嘉里物流聯網首席財務主管鄭志偉指出，社會各界談論ESG多年，不同團體以至多國政府均積極推動與實踐，加上中國近日提出於2060年實現碳中和，為其他亞洲國家及地區樹立了典範，相信可持續發展將成為大趨勢，在投資市場的角色亦將愈趨關鍵。



ESG成基金焦點



「隨著香港亦承諾於2050年達致碳中和，愈來愈多本地企業需要趕上ESG的發展大趨勢，確保不會落後人前。」鄭志偉稱，嘉里物流聯網在ESG發展一向走在前沿，早在未有ESG這個名詞及相關框架前，集團已深切明白履行企業社會責任的重要性，並視之為核心價值之一。只是當時未有清晰劃分為環境、社會及管治這三大範疇，但集團仍能憑藉其過往經驗，早着先機，捕捉ESG所帶來的發展機遇。



以亞洲為基地的嘉里物流聯網，其業務覆蓋全球58個國家及地區。鄭志偉闡述，留意到愈來愈多客戶在選擇供應商或合作夥伴時，較著重企業的可持續發展策略，特別是國際客戶，如要成功取得其服務合同，必須先申報企業的ESG發展狀況，若情況未如理想，將不能成為其供應商。在這大趨勢下，集團亦需在ESG的各個範疇上與時並進，力求進步。



「在投資者方面，我們作為上市公司，不時會面對不同類型的投資基金，事實上，現時不少基金均聚焦於企業的ESG表現，一旦發現公司未能達到某些標準，這些基金很可能便會另覓投資對象。」鄭志偉直言，很多基金均非常認真看待投資對象的ESG狀況。在疫情出現前，不少具規模的世界投資基金不時會派員前來親身考察，逐一檢視集團是否確實有履行在ESG方面的承諾。

▲ 嘉里物流聯網繼去年推出三年可持續發展路綫圖，今年更承諾將於2050年在業務及供應鏈實現淨零排放，進一步推動ESG的發展。

因此，集團一直高度重視其ESG表現，即使只是日常生活的小事亦不會忽視，例如向每位員工派發可重用餐具，以減少使用即棄餐具等，亦讓團隊上下有機會為社會可持續發展作出貢獻。推動業務實現淨零排放在大型發展計劃方面，鄭志偉強調，如前所述，集團早在社會各界尚未制定ESG標準前，便已推行不同類型的ESG工作。時至今天，既有由港交所提供的相關指引作參考，也有國際公認的準則，協助集團全面及有效推展其ESG工作。「我們於去年推出三年可持續發展路綫圖，首年目標是為可持續發展報告奠定堅實基礎，探索未來報告方向以進一步完善其內容，而今年則朝着提升表現的目標邁進。期望明年可逐步加強內部意識，同時加深團隊上下對可持續發展的了解。」



踏入今年7 月，鄭志偉補充，集團公布了可持續發展的願景，承諾配合香港政府於2050年實現碳中和的目標，積極推動自身業務以至其供應鏈於同年達致淨零排放。「嘉里物流的業務遍及世界不同國家及地區，我們亦是聯合國全球契約（UNGC）的簽署成員，除需要遵循當中十個全球普遍接受的原則，包括勞工、環境和反貪腐外，亦積極推廣聯合國可持續發展目標（SDGs），並將選取當中數個與業務相關的目標，按部就班加以實踐。」



「履行SDGs的優先次序並非由我們決定，而是參照持份者的意見。事實上，每個行業的側重點各有不同，以物流行業為例，持份者認為保持優質服務至為關鍵，人才是箇中重點，必須列為優先目標。」鄭志偉提到集團在制定三年可持續發展路綫圖時，特別訂立了六大可持續發展支柱，包括人才、環境、商業道德、社區、供應鏈和客戶，期望在不同範疇將各項ESG計劃轉化為具體行動，並盡量尋求合適的評估方法，以量度、審視，並提升成效。

▲ 集團指愈來愈多客戶在選擇供應商或合作夥伴時，皆會將ESG表現視為重要考慮因素。

推展ESG 帶來長遠裨益



鄭志偉舉例稱，營造良好的工作環境有助吸納人才，集團為此亦採用了若干ISO國際認證標準，如涉及職業健康安全管理體系的ISO 45001，以保障員工安全。另在針對環境保護方面，集團同樣身體力行，採用天然雪種作為冷凍倉庫的製冷設施，代替傳統雪種，務求達致更佳的減排效果。對於坊間普遍相信引入ESG元素後，將有助提升上市公司估值，鄭志偉則認為兩者未必有直接關係。「集團視ESG為重要使命，主要原因是我們深信這是正確的事。現今市場分析上市公司的股票價值，不會只關注某一方面，而是從長遠角度作全面剖析。以往投資分析多集中留意公司盈利，但今天有盈利的公司，股價與盈利未必有直接的關係。」



企業由零開始推展ESG項目，鄭志偉指不可能對短期盈利全無影響，正如企業投入資源發展新業務，亦需時等待回報。最基本如公司採用再生能源、裝置太陽能板、將全數燈具更換為省電型號等，均需要投放金錢，即使可透過政府資助等不同方案減低成本，但仍有一定付出。不過，ESG帶來的是長遠裨益，市場分析上市公司的前景，亦不會只看短期數據。



攜持份者達成ESG願景



他續說，從現實層面來看，若現今企業未能引入ESG元素，不但未能取得國際客戶的合約，政府亦不會繼續提供資助，甚至或會失去投資者的信任。因此，企業對推展ESG既有一份責任，也有外在因素驅動。



「集團自創立以來，由最初以種植起家，以至其後拓展物流業務，均抱持著一個強烈信念，就是期望世界能朝更美好的方向邁進。」鄭志偉深信，推動可持續發展對社會所帶來的轉變及成果，未必會在十年或二十年後體現，因此更依賴一眾企業堅持其企業責任和願景，有如集團的願景一樣 —「ESG is ESG」，即「ESG is Every Stakeholder's Goal」，各持份者需視ESG為共同目標，合力推展，才能發揮最大成效，為長遠利益奠下基礎。

▲ 集團深信，引入ESG元素，如裝設太陽能板等，需投入一定成本，長遠卻能為企業帶來更大效益。

分享推展ESG的成功要素



置身商業世界，ESG的潮流勢不可擋，有研究指出，在本年這個財政年度，約有六成或以上的標普500公司在財務報表或與分析員會面時，提及如何將ESG概念融入業務之中。作為ESG先鋒之一的嘉里物流聯網，又有什麼成功經驗可以分享呢？



要在推展ESG方面有所成就，務必先克服若干挑戰。鄭志偉直言，作為物流企業，集團屬服務供應商，不能單靠一己之力實現可持續發展。「舉一個例，我們定下採取低碳燃油運送貨品的目標，控制旗下車隊當然沒有問題，但卻不可能控制其他船公司或航空公司使用低碳燃油，為此集團會透過推廣ESG理念，爭取合作夥伴的認同；又如同各個業務所在地的資源及ESG水平也不一樣，我們因而設立了共同目標，期望各地區的同事能相應配合。」

▲ 集團致力向不同合作夥伴推廣ESG的理念，冀彼此在同心協力下可發揮最大成效。

董事會具關鍵角色



此外，鄭志偉認為，企業推動ESG必須由上而下，正如全球致力實現碳中和，若沒有世界性組織及國家政府推動，根本不可能成功；同樣地，在企業層面，董事會的推動尤其重要。「以集團架構為例，董事會之下特設風險管理小組、審核及合規委員會，以及環境，社會及管治工作小組，這些小組及委員會在參與ESG發展時，皆獲得董事會賦予權力及批出預算，可尋求專業顧問支援及安裝相關設備等，從而收事半功倍之效。」為方便持份者「量度」成效，鄭志偉建議，企業可引入國際認可標準，如全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）推出適用於可持續報告的全球標準，以及參與CDP（碳披露）計劃等，皆可提供實質數據，用以評核企業的ESG表現。



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