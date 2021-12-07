富途證券迎來成立九周年　致力實踐業務多元化

▲ 富途控股高級合夥人、金融及企業服務總裁鄔必偉

富途證券成立短短九周年，旗下的富途牛牛現時不但已成為最受香港零售投資者歡迎的證券買賣平台，按照2021年香港統計處披露的人口數據統計，目前的香港註冊用戶數更佔約香港成年人口的三分之一，遠遠拋離其他競爭對手。隨着母公司富途控股（Nasdaq: FUTU）在2019年3月在美國納斯達克市場上市，集資能力亦因股價攀升而大增，因而有助公司開拓更廣的證券交易業務，以及發展證券交易業務以外的生意，進一步鞏固公司在香港的龍頭地位，實踐業務多元化，增加市場份額。



截止2021年11月30日為止，富途市值為72.94億美元。據富途2021年第三季報顯示單季交易規模高達1.4萬億港元，期末客戶資產規模為4239億港元，富途牛牛的全球用戶數量更超過1660萬人，以上數據均冠絕香港同業。



美股市場近年持續表現強勢，促使了愈來愈多香港零售投資者選擇投資美股市場，當中不少透過行政費用低廉的富途牛牛來買賣美股。事實上，除了美國聯儲局，歐洲、日本、中國和其他國家的央行同樣實施超寬鬆貨幣政策，務求刺激受新冠肺炎衝擊的經濟重新上軌道，令多國股市均水漲船高。富途控股高級合夥人、金融及企業服務總裁鄔必偉（Dennis）表明，除了持續帶領富途打入國際市場，亦會繼續專注深耕港股、新加坡、美股等金融交易市場。



「我們在積極關注和了解可拓展的海外市場，希望將富途多年建設起來的產品能力和科技能力帶到更多的海外地區，讓全球投資者能夠通過富途去感受到中國金融科技的實力，因此所有重視金融發展的地區都有可能成為富途的下一站。」鄔必偉說：「我們非常相信香港，新加坡和美國的市場空間還有非常大的發展潛力，我們在下一個階段肯定會繼續深耕這幾個市場，因為這已經是我們拿到了牌照，並且已經在正在開展業務的市場。我們這裡能夠做的是持續提升產品體驗、優化客戶服務，然後不斷地提升我們的市場份額。」



開啟投資者溝通2.0時代



富途牛牛除了以行政費用便宜見稱，另一受零售投資者歡迎的功能就是互動通訊功能，容許零售投資者建立或加入討論個別產品交易，以及與知名財經評論員在網上互動，因此成為了香港其中一個快速增長的金融交易及資訊交流平台。除零售投資者以外，富途亦針對本港企業的需要，早在2019年1月起，增設「企業號」功能，使企業能與投資者直接有效溝通，而「企業號」在2021年第三季更加全面升級，使企業可提升投資者關係管理。鄔必偉稱，現時有超過700間企業已經入駐了富途平台設立企業號，它們可以在平台舉辦新產品/業績發佈會、進行高層視像訪談，以及發佈短片講解公司業務等，形式可多元化，目的都是使企業能加強與富途用戶直接互動交流。」

▲ 企業號展示

「資本市場瞬息萬變，對上市企業來說，快速把握市場脈搏，洞悉投資者心水，愈來愈有難度，因此富途特別整合和分析了市場成交資料，幫助企業更快、更深入地掌握投資者動向，並在2021第三季度正式推出專門為上市公司而設的數碼化投資者關係管理（IR）和公共關係管理（PR）平台——富途企業工作台。」他又指：「富途企業工作台是數碼化管理後台，上市企業可在富途生態圈內，監測資本市場動態和輿情，和管理投資者關係，真正實現協助企業IR/PR數碼化和視覺化，及時瞭解資本市場走勢，提高與投資者的溝通效率。

▲ 富途企業工作台首頁綜合大屏集合了各項市場根據數據，實現企業與投資者雙溝通。註：數據內容為虛構，僅供說明用途。

建立富途安逸品牌發展企業服務市場 實踐業務多元化



不少在香港、美國上市的中國內地企業，都採取了股權激勵政策，向為公司業務用心和賣力的員工，派發公司股份，這些股份一般會注入信託公司，並由信託公司持有股份，信託公司按照企業委任的信託諮詢委員會的指令，分配股份給受益員工。隨著富途證券的股權激勵業務規模的不斷擴大，上市公司客戶對信託公司服務品質和效率提出更高要求，富途因此決定在 2018年向香港公司註冊處成功申請註冊持牌信託公司“富途信託”，並陸續招攬了一批來自跨國銀行和大型獨立信託服務商的信託專家加入富途信託團隊。



「信託業務開展初期，富途信託重點開展股權激勵信託業務，通過發揮母公司全牌照和金融科技的優勢，打通信託管理系統、股權激勵管理系統，以及證券交易系統的網絡，使上市公司、員工、信託公司和證券公司，可以通過一站式系統，完成與股權激勵相關的各種業務操作，提供股份購買、授予、歸屬、交易一條龍的解決方案，同時也為大股東和高管提供家族信託配套服務。」富途信託行政總裁林偉彬（Ben）表示：「富途也會根據上市公司不同的業務背景和實際情況，設計出上市前股權激勵信託，上市後增發股份注入信託、信託二級市場買入股份、以及大股東贈與股份注入信託等多元化信託解決方案，以提升富途的業務競爭力，滿足客戶需要。」



林偉彬透露，目前富途信託已為超過 100 家擬上市和已上市公司提供信託相關服務，當中包括大型互聯網服務商、醫療器械公司、交通出行企業、食品連鎖品牌公司等，他們均非常滿意富途信託的服務。



連同信託業務在內，富途安逸現時為上市企業提供六大核心業務：港股美股IPO分銷服務、一站式員工持股計劃解決方案（ESOP）、信託、親友股與國際配售、投資者關係管理（IR）及公共關係管理、以及大宗交易及股票減持，致力協助新經濟企業在上市前中後均能獲得全流程服務。

▲ 富途安逸為企業提供上市前中後的一站式服務。

鄔必偉透露：「富途安逸的港股美股IPO分銷業務歷史中，曾協助美團（03690）、快手（01024）、小米（01810）、百度（09888）、貝殼（NYSE：BEKE）、京東健康（06618）、嗶哩嗶哩（09626）等等過百間企業上市。而富途安逸的ESOP方案主要為企業提供股權激勵一站式服務，貫穿方案設計、信託設立、行權落地、外匯報備等全流程配套，至今已經獲得為騰訊（00700）、小鵬汽車（09868）、滿幫集團（NYSE：YMM）、中國燃氣（00384）、泡泡瑪特（09992）等超過300間上市企業選為優質合作伙伴。」



截至2021年第三季為止，富途安逸已累績為215間企業提供IPO分銷和投資者關係管理服務，ESOP期權管理累計簽約客戶數目達325間，較2020年同期數目增加了超過三位數。另外，2021年首三季度在香港發行IPO的上市企業中，所有千億港元市值企業，以及八成的50億港元市值以上企業，均選擇了富途安逸提供的企業服務。2021年所有在香港作二次上市及雙重主要上市的中國企業，亦均為富途客戶（汽車之家（02518）、百度、嗶哩嗶哩、攜程集團（09961）、理想汽車（02015）、小鵬汽車）。



自創立以來，富途證券一直致力為香港金融市場注入新動力，為零售投資者帶來非凡交易體驗；直到近年建立富途安逸拓展自家的股權信託業務，富途證券也緊記上市企業的需要，致力利用本身的金融交易及資訊互動平台技術優勢，使企業更有效率地實踐股權激勵政策，助企業不斷發展。展望未來的十周年，富途證劵目標不變，仍是不斷研發最新最先進的金融科技，滿足投資者投資及企業融資所需，助香港金融市場持續蓬勃發展。



（資料由客戶提供）